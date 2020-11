Mensaje de apoyo de Antonio Valencia a la selección provoca división

"Vamos Ecuador, todos juntos". El mensaje que Antonio Valencia publicó en su cuenta de Twitter, pocos minutos después de la goleada 6-1 que la Tricolor le propinó a Colombia en las eliminatorias del Mundial Catar 2022, fue el detonante.

Hernán 'Bolillo' Gómez: "Mena y Arboleda me decían, 'Profe en Quito nos comemos a todos'" Leer más

Las respuestas que recibió Toño fueron de todo calibre, desde aquellas en las que se le reconocía lo que hizo por el crecimiento del balompié nacional, hasta insultos impublicables, pasando por recordatorios de los actos de indisciplina que protagonizó en su último paso por la Tricolor.

Vamos Ecuador, todos juntos. 🇪🇨 — Antonio Valencia (@anto_v25) November 17, 2020

"Gracias x todo. Pero después del piso 17 no mereces ni un partido de despedida en la Tri"; "Buenas noches Antonio. Faltas tú en esa selección, porque vienen batalla más difícil de todo corazón eres mi ídolo, siempre mi referente en la cancha en las barriales cuando jugamos. Te vi en Instagram, apoyando desde tu posición"; "Qué diferencia la Tri sin Trinca. Eso es jugar por la camiseta y no por dinero"; "Ya fue suficiente joderlo a Valencia. Ya sabemos que chupó Coronas en el piso 17, pero nos hizo sentir orgulloso en el Manchester cuando era capitán. Ya no lo jodan, chupó, se emborrachó, pero ya fue", fueron algunas de las contestaciones.

Vale destacar que Valencia no entró en polémicas con nadie, incluso con aquellos que realizaron fuertes acusaciones en su contra.

"Se le agradece a todos ellos ..... pero ya pasó su ciclo ..... hoy nuestra selección necesita renovación .... así nos cueste ..... pero queremos gente nueva ..... cero trinca y cero agrandados"; "tú sigue bebiendo. Ojalá no se inflen estos jugadores y si nos den la alegría de ir al Mundial"; "Sin trinca, sin piso 17, sin premios, sin patacones y jugo de naranja !! No vuelvas Valencia", estuvieron entre los mensajes fuertes que pueden ser considerados publicables.