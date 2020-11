Hernán 'Bolillo' Gómez: "Mena y Arboleda me decían, 'Profe en Quito nos comemos a todos'"

Hernán Darío Gómez es un nombre histórico en el fútbol ecuatoriano. Lo que hizo en la elminatoria rumbo a Corea y Japón 2002 no se lo borra nadie ni nada. Por eso cuando el Bolillo habla de Ecuador, es imposible no escucharlo, primero por su conocimiento en nuestro fútbol y después por su pintoresca forma de expresarse.

Sebastián 'El Pollo' Vignolo: "Ecuador es un seleccionado chico" Leer más

Durante la conversación entre panelistas de ESPN Colombia, el Bolillo salió a ventilar un par de cosas pintorescas y entre esas una luego del bochornoso rendimiento en la Copa América de Brasil. Donde se estaba explayando del juego europeo y cómo las selecciones sudamericanas se han alejado de sus "tradiciones".

"Ecuador, no voy decir que jugó mal, ellos tienen buenos jugadores, buen nivel, está jugando bien, no tuvo que despeirnarse para jugar. Yo estaba en Brasil, en el aeropuerto, después de la Copa América conversando con los muchachos que no nos vieron bien, y Mena y Arboleda me decían que en Quito nos lo comemos a todos y eso lo sé yo. Pero cómo, con fútbol sudamericano. No cambia el fútbol ecuatoriano en tres meses, y jugaron sudamericano", dijo el Bolillo.

Eliminatorias Sudamericanas: Así quedó la tabla tras la goleada de Ecuador Leer más

Y por ahora, ese augurio de los futbolistas, se va dando ya que Uruguay y Colombia, dos selecciones muy candidatas ir a Catar 2022, pasaron por Quito y se fueron con cuatro y seis goles respectivamente.

Pero otra gran frase del Bollilo fue la comparación que hizo entre una selección con la otra. "Las dificultades de hoy (ayer) fueron sobre todo físicas, fueron mas rápidos, parecían un Mercedes y nosotros (Colombia) un Renault 4. No tuvimos trabajo suficiente para dar una coordinación táctica del equipo", agregó el DT cafetero.