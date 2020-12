Mell Resaco, más fuerte, más motivada

2020 era el año. La tenista ecuatoriana Mell Reasco tuvo una proyección internacional significativa en el 2019 y todo parecía indicar que esta era la temporada en la que su incursión en el circuito profesional se iba a cristalizar. El primer y más grande objetivo era el Roland Garros Junior, pero el torneo le tenía preparada una sorpresa.

Pese a tener que entrenar en casa durante la emergencia por la pandemia, Mell lo hizo y llegó a Francia en octubre, se sometió a los exámenes de rigor de la organización y dio positivo. Todo se fue al traste.

Reasco iba con una de las mejores escarapelas en mucho tiempo: # 21 en el ránking mundial juvenil y previamente una participación en Juegos Panamericanos. Todo eso sufría un frenazo a raya del que dice recientemente haber superado.

“Fue un bajón muy duro para mí... con mi equipo lo venimos trabajando, pero sucedió. Sin embargo ya estoy con la mente en el siguiente año para comenzar mi pretemporada y escalar a nivel profesional”, precisó la tenista de 18 años, quien a inicios de este mes se coronó campeona del Abierto Nacional con el que se cerró la temporada local.

Reasco venció en la final del Torneo Abierto Nacional a Marie Elise Casares. Danilo Carrera, presidente de la Federación Ecuatoriana, le entregó el título de monarca. Cortesía

Mell está dispuesta a ya no ver para atrás, sino solo en el 2021 y, aunque el calendario profesional aún es un poco incierto, habla en positivo para lo que se viene.

“Si bien este 2020 fue muy duro para todos, destaco los viajes que he hecho a Europa, tuve la oportunidad de entrenar en la Academia de Rafael Nadal, verlo jugar… Hice mi primera gira profesional. Con el roce que tuve sé lo que tengo que mejorar y prepararme para lo que viene el siguiente año”, precisó.

Hija del exfutbolista Néicer Reasco, mundialista con la selección absoluta en Alemania 2006, Mell comenta que el apoyo de sus padres ha sido fundamental.

“Mis papás siempre me han apoyado... Me dicen que tengo que seguir con mente positiva, no bajonearme, porque en una semana puedo perder, pero a la siguiente tengo que estar otra vez motivada dando lo mejor de mí en cada partido”, acotó.

Admiradora de figuras de la talla de Serena Williams y Rafael Nadal, Reasco conoció y conversó al rey de la arcilla cuando estuvo en su academia, mientras que a la jugadora estadounidense solo pudo verla cuando jugó los Grand Slam junior en 2019, pero no desaprovechó la oportunidad y se tomó una foto con ella que ahora atesora. “Te motiva como jugadora, porque ellos son tu ejemplo”, apostilló. Hoy Mell dice estar para “cosas grandes en el tenis”. Va por ello.

LA CIFRA

24 ranking ITF es el puesto actual de Mell en la federación internacional, categoría Junior. En octubre marchaba #21.