El "mejor momento" de Piñatares

Bruno Piñatares se siente como en casa. Así lo confirmó el volante uruguayo, quien pese a que es una de las caras nuevas que tiene Barcelona esta temporada, el recibimiento que ha tenido por parte de sus compañeros le ha ayudado a adaptarse rápido.

“Desde el primer día que llegué los chicos me han recibido de buena forma. Damián Díaz, Jonathan Álvez y Matías Oyola han tenido una buena apertura conmigo. Me han presentado a cada uno de la plantilla y eso me ha hecho sentir cómodo”, expresó ayer Piñatares.

El volante charrúa destacó además que trabajar bajo las órdenes de Fabián Bustos, con quien estuvo hasta el año anterior en Delfín, le ha servido también para comprender la idea táctica que pretende implementar el argentino.

“Es importante la confianza que me ha dado el ‘profe’. Él fue quien me pidió para esta temporada y como ya sé la forma de trabajar de él, se hace más fácil mi adaptación”.

Piñatares confesó que a sus 29 años se siente en el mejor momento de su carrera. Dijo que durante toda su vida estaba esperando “llegar a un club grande” y siente que ese momento ha llegado.

“Debuté profesionalmente a los 16 años en el club Rentistas de mi país. Ahí aprendí todo lo que sé, crecí como jugador. Tuve la oportunidad de ir a Brasil (Portuguesa) y Australia (Wester Sydney Wanders), pero jugar en un club importante como Barcelona era lo que me estaba faltando. A mis 29 años se dio, creo que llegó un poco tarde, pero estoy en mi mejor momento”.

El volante uruguayo acotó que pese a que con Bustos fue titular en Delfín, no siente que tenga el puesto asegurado. “La disputa por el puesto va a ser reñida este año. El equipo tiene muy buenos jugadores en mi posición y sé que para ser titular voy a tener que trabajar duro. Haber estado con Bustos hasta el año anterior no me garantiza el puesto”.

(Piñatares y Riveros) Son jugadores que ya han sido campeones, eso ya habla mucho de ellos, no cualquiera sale campeón. Fabián Bustos, técnico de Barcelona

Sobre el primer rival de Barcelona en la Copa Libertadores, Progreso de Uruguay, Piñatares aseguró que conoce bien a ese equipo y lo calificó como “peligroso”.

“Progreso ha venido destacando en Uruguay. Viene de una buena campaña, tengo un par de conocidos ahí y sé que se han reforzado bien para este año, así que estoy seguro de que tendremos en frente a un rival difícil”.

Piñatares aseguró que ahora su meta principal es salir campeón nuevamente, pero esta vez con Barcelona. “El grupo está motivado con los torneos de este año. Estamos comprometidos en hacer las cosas bien y siento que podré levantar otro título en Ecuador”.

Los hinchas vieron de cerca al Ídolo

Los seguidores canarios observan la práctica en suelo manabita. Christian Vásconez

Decenas de hinchas canarios llegaron al complejo del club Galácticos, en el kilómetro 7 de la vía a la Refinería (sector Montecristi), para ver de cerca a los jugadores del Ídolo.

El estratega Fabián Bustos dio luz verde para que los seguidores toreros puedan ingresar al lugar. Una vez adentro, los hinchas se ubicaron en la parte alta de la cancha principal. Muchos grabaron y fotografiaron la práctica amarilla. “Llegué a las siete de la mañana porque sabía que hoy iba a venir mucha gente... Así que quise ser el primero en estar acá, para coger un buen puesto (risas)”, dijo Matel Zambrano.

Otro fanático que logró ver la práctica ayer fue Carlos Herrera. El aficionado, de 25 años, quien vive en Portoviejo (a 50 minutos del complejo), llegó al sitio junto a un par de amigos y dos primos. “El viernes vinimos en la tarde, pero no hubo acceso. Afortunadamente hoy sí pudimos entrar”, contó Herrera. DPI