Matías Paredes, jugador del club Carlos Gualpa, no tiene los pupos de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Apenas y utiliza unas réplicas de marca ‘Unbro’ que no le costaron más de 10 dólares; sin embargo, el pequeño de 7 años los usa con tal dedicación que los considera una cábala, pues asegura que le da “suerte ante los arqueros”.

Todos los fines de semana el jovencito se levanta a las 06:00, cuando “los gallos están cantando”, para alistar su ‘cachina’ de ‘peloteo’, su uniforme y limpiar sus pupos 5 estrellas, y estar a las 08:00 en el inicio de la jornada del Torneo Ciudad de Milagro Diario EXTRA.

Matías juega en la categoría sub-7 y este fin de semana volverá a estar con sus ‘Unbro’ en la quinta fecha de la competencia infanto-juvenil que se disputa entre más de 120 equipos en las canchas de la Universidad Estatal de Milagro (UnemiI).

Paredes no es parte del montón, actualmente en su categoría es el goleador más solicitado entre los equipos de la parroquia Roberto Astudillo, perteneciente al cantón Milagro, donde reside. Por aquella razón, su tío Ángel Marín Guerrero lo acompaña a los torneos que disputa.

Prev Next Don Ángel Marín Guerrero (d) acompaña a su sobrino Matías a todos sus partidos. Jimmy Negrete / Expreso

Los pequeños son cuidados por sus profesores. Jimmy Negrete / Expreso

“Desde muy pequeño a él le gusta andar con la pelota de arriba y abajo. Por la casa se pone a jugar con todo el mundo, no le importa si son más grandes, y lo hace bien. Él es solicitado por los equipos, por eso lo llevo a todos los torneos que se mete”, precisa don Ángel, de 43 años.

El pequeño asegura que le gusta jugar en la posición de delantero y hacer goles a lo Cristiano Ronaldo, a quien considera su ídolo en el fútbol, pero recalca que no tiene problemas en tapar cuando su equipo, Carlos Gualpa, lo necesita.

“Yo celebro mis goles como Cristiano Ronaldo y grito el “¡Siuuu!” (dice entre risas). Me gusta hacer los goles, pero también bajo para ayudar a mis amigos. También me gusta tapar y lo hago bien porque yo me tiro, pero me aburro cuando estoy en el arco”, destacó Matías. GZO