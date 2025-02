Mateo Ramírez quiere ser el próximo ciclista en el World Tour

Dos años han pasado desde la primera vez que Mateo Ramírez armó sus maletas para cruzar el Atlántico por primera vez en busca de una carrera en la élite del ciclismo. Con apenas 16 años, una pasantía en España fue la puerta a un crecimiento que no deja de sorprender y que lo tiene hoy con la gran posibilidad de concretar un fichaje más importante al finalizar esta temporada.

El ciclista quiteño es, sin duda, la gran revelación del pelotón joven del país. Surgió del deporte de Pichincha pasando primero por la natación para después tomar la bicicleta de montaña y la de pista.

Esa escuela de ambas modalidades lo llevó a un gran nivel ya en la ruta, donde su capacidad no deja de sorprender, como sucedió en el último Campeonato Nacional, donde llegó a meta a la par de Jonathan Narváez y Alexander Cepeda.

Pero para el Lagarto Narváez no fue una sorpresa tenerlo pegado a su rueda o liderando el grupo, pues él mismo le había dado algunos tips y tuvo un gran gesto para reconocer el talento del joven. Según relató a EXPRESO Ramírez, fue el hombre del UAE quien se acercó para ofrecerle su ayuda.

“Fue un mensaje que él me envió diciéndome que quería entrenar conmigo, pasamos en Ibarra, me enseñó muchas cosas, en realidad me ayudó bastante. No me dijo por qué me mandó ese mensaje, pero ha sido un apoyo muy importante y siempre estoy agradecido con él por abrirme las puertas para entrenar, conversar y saber lo que es llegar a ese nivel”, señala.

Su madre, Ximena Torres, se emociona al recordar la ayuda de Narváez: “Esa sencillez de él, ese don de extender una mano sin nada a cambio. A mí me llegó mucho al corazón lo que ha hecho”.

La mujer no puede evitar conmoverse, pues asegura que “ese empujón” que les dio Narváez es lo que ella y su hijo tanto han buscado por parte de las instituciones deportivas del país, ya que ella misma tuvo que luchar, ganándose disgustos varias veces, por cupos que su hijo merecía, implementos o simplemente el reconocimiento para el talento de Mateo.

Por eso valora tanto esa semana y media que su hijo pudo salir a entrenar con el campeón nacional, pues cree que eso le ayudó a saber que podía marchar a su ritmo en la ruta y empoderarse para ponerse como objetivo el podio en la prueba nacional, donde pudo festejar el tercer lugar y acabó siendo más conocido, incluso a nivel internacional.

EUROPA LO TIENE EN LA MIRA

Mateo Ramírez (i) pudo compartir entrenamientos con Jhonatan Narváez (d). CORTESÍA

Aunque el ciclista y su entorno prefieren ser prudentes sobre un cercano cambio de equipo, este medio conoció que desde Europa al menos dos equipos lo están observando con la idea de poder vincularlo al final de temporada a su plantilla juvenil.

Ramírez lo toma con calma y reconoce que aunque “el ciclismo ecuatoriano está bien visto a nivel de Europa”, a veces hay limitaciones por tema de visados y de mayores recursos para los ciclistas latinos al vivir más lejos. “Los equipos se fijan mucho en eso”, asegura.

Por eso, su objetivo es consolidar su vida en el Viejo Continente, a pesar de que apenas supera la mayoría de edad, pues cumplirá los 19 años en marzo. Su determinación y disciplina han sido clave desde la primera vez que tuvo que dejar el país, pues empezó a vivir con otros compañeros ciclistas sin el cuidado cercano de sus padres.

Ahora está listo para retornar a su equipo, el High Level, consciente de que este año puede terminar con nuevo rumbo: “Hay unas propuestas de equipos, pero ahora voy a seguir trabajando con cabeza fría, dando lo mejor como siempre para poder llegar a ser ciclista profesional”, enfatiza.

