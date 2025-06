Mateo Ramírez correrá en el poderoso UAE, en Europa

El quiteño firmó a inicios de mayo para el equipo de desarrollo y podría debutar la próxima semana en el Giro Next Gen

Todo empezó gracias a Jonathan Narváez y, claro, al talento demostrado por Mateo Ramírez. El joven ya dejó ver, desde su etapa como prejuvenil, que gozaba de unas condiciones excepcionales sobre la bicicleta, pero su nombre quedó definitivamente grabado tras ser protagonista del último Campeonato Nacional, donde se consagró ganador en la Sub-23, llegando al ritmo de los World Tour, Narváez y Alexander Cepeda.

Lea también (¿Cuánto dinero ganó Richard Carapaz por su tercer lugar en el Giro de Italia 2025?)

Para entonces ya había entrenado con el Lagarto y recibido consejos de su parte. Pero, además, el ciclista decidió ayudarlo para acercar su nombre al entorno de su equipo, el UAE. Tal y cómo lo contó EXPRESO a finales de febrero, Mateo empezó a ser evaluado desde Europa con la posibilidad de llegar a las filas de la escuadra más poderosa del mundo.

Las negociaciones tomaron medio año, según contó a este medio Ximena Torres, madre de Mateo: “Venimos conversando desde diciembre de 2024, ahí se dieron los acercamientos. La prensa, puntualmente Rodrigo Sabato, le habló del ecuatoriano a Joxean Fernández ´Matxin´, director del UAE, y después recibimos el apoyo de Jonathan, guiándonos sobre qué teníamos que hacer. En estas etapas ya se debe tener un manager y nos recomendó al suyo, que es quien empezó a manejar las propuestas”.

También lo buscaron desde el INEOS

Fueron varios equipos los que consultaron por el ecuatoriano, entre ellos otros poderosos como el Ineos y el Movistar. Pero desde el principio el UAE se ganó la preferencia de Mateo al percibir el interés de parte del famoso director.

Tour de Francia 2025: expectativas de Richard Carapaz para revalidar su título Leer más

“Matxin ha estado hablando con Mateo desde diciembre. Cuando le llamó nosotros no lo podíamos creer. Hablamos de gente que le veíamos de lejos, que está con Pogacar. Y la verdad es que como persona ha sido excepcional, ha estado totalmente pendiente de lo que hace mi hijo, siento que tiene esa calidez”.

Incluso, el español le dio confianza a Mateo en medio de una dolorosa lesión a finales de abril, donde se rompió la clavícula. El ciclista, que no tenía ningún contrato hasta ese momento, pensó que las negociaciones se detendrían por ese percance. Pero el efecto fue el contrario, pues Matxin lo tranquilizó y pocos días después, el 1 de mayo, se estampó definitivamente la firma para su vínculo al UAE.

Podría debutar en el Giro juvenil

Al momento, Mateo se encuentra en Italia entrenando con el equipo y espera estos días conocer si será parte o no del Giro Next Pro, la versión juvenil de la afamada carrera italiana. El evento arranca el 15 de junio y la duda se da en torno a la recuperación total del ciclista, pues no está a cien por ciento y además la organización bajó, de 6 a 5, los cupos por equipo..

Mateo Ramírez fue formado por el entrenador de Pichincha, Ernesto Valdéz CORTESÍA

Pero más allá de eso, el joven se encuentra motivado y su madre no puede evitar emocionarse al contar que su hijo, por fin, tiene una bicicleta especializada para contrarreloj, algo que nunca se pudo en Ecuador por el alto costo de los implementos.

“Mire profe ya le dieron la cronera y le están poniendo a su medida”, fue la noticia más feliz de la mujer, expresada a Ernesto Valdez, el primer entrenador del ciclista en Concentración Deportiva de Pichincha.

Para más contenido cómo este, SUSCRIBETE A EXPRESO