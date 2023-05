El tenista serbio Novak Djokovic, actual número dos del ranking mundial, aseguró este domingo 14 de mayo, después de una trabajada victoria ante el búlgaro Grigor Dimitrov por 6-3, 4-6 y 6-1, que cree estar acercándose al nivel que desea.

“Jugar contra Grigor es siempre un reto. Sé que él va a mostrar toda su calidad. Es uno de los jugadores del circuito desde hace muchos años”, reconoció el número dos del mundo en rueda de prensa, que no pudo estar en Madrid por lesión y que ahora se prepara en Roma para Roland Garros.

“Creo que me estoy acercando al nivel que quiero. Por supuesto siempre se puede jugar mejor, pero hoy he tenido un rival de muy buena calidad y creo que cumplí durante la mayor parte del partido, excepto los cuatro últimos juegos del segundo set. Aparte de eso, creo que he estado muy sólido, he sacado bien y me he movido bien. Cuando tuve oportunidades, las aproveché”, desgranó.

“En general, una actuación muy sólida y, sin duda, un mejor nivel que en el primer partido. Espero poder mantener la misma trayectoria en el siguiente”, añadió.

Este año, el Masters 1000 de Roma, que usualmente dura una semana, durará doce días en total.

“Es una programación diferente este año que cualquier otro año que he jugado en Roma”, precisó.