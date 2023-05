Para Fabián Marozsán (Budapest, Hungría; 23 años), el Masters 1.000 de Roma es su primer contacto serio con la ATP; nunca antes había pasado una previa. Ubicado en el número 135 de la clasificación, se plantó este lunes 15 de mayo en el Foro Itálico y tuvo la osadía de enviar a casa al tenista del que los medios no paran de hablar en las últimas semanas, por su ascenso vertiginoso en la cima del mundo.

Carlos Alcaraz, de 20 años, quien asomará como nuevo número uno del tenis mundial al terminar el torneo italiano, cayó en dos sets (6-3 y 7-6 (4) ante un chico que sorprendió tanto como él mismo suele sorprender a los veteranos de las pistas. Esta vez fue su turno.

Era la tercera ronda del torneo de Roma, quinto ATP Masters 1.000 de la temporada y disputado sobre tierra batida, al que el murciano llegó lleno de confianza tras imponerse previamente a finales intensas en la misma superficie, entre ellas el Conde Godó de Barcelona y el Mutua Madrid Open. Sin embargo la solidez del húngaro le obligó a Alcaraz a enfilar el camino de vuelta a casa antes de lo esperado. Tras una hora y 42 minutos de juego y sin el brillo al que acostumbra, el español no pudo neutralizar el nivel alto e intenso mostrado por Marozsán, quien creyó en el triunfo de principio a fin.

El de Roma es el primer torneo de 2023 en el que el # 2 no alcanza, al menos, las semifinales. El de El Palmar siempre fue a remolque de su rival, que amenazó con una bola de break ya en el primer juego. El húngaro terminó por convertir el doble de golpes ganadores (30) que Alcaraz, al que no le sirvió su habitual potencia con la raqueta, sorprendido en ocasiones por la pillería de Marozsán, que dio a Carlitos a probar de su propia medicina, con unas cuantas dejadas como las que están haciendo popular al español.

El húngaro Fabián Marozsán, de 23 años y 135 ATP, descifró el juego de Alcaraz y se supera por primera vez una tercera ronda de un torneo de este tipo. EFE

Con mucho desparpajo y sin complejos, el húngaro, número 135 del mundo, logró el premio del break en un cuarto juego que venció en blanco para poner el 3-1 a favor. Después no le temblaron las piernas y confirmó la rotura con su saque y puso el 4-1 en el marcador.

Alcaraz se mostraba desorientado, incapaz de neutralizar el potencial de su rival. Y no reaccionó a tiempo en el primer set. Ya en el segundo estuvo mucho más igualado, más concentrado, pero a ratos se le notaba la mirada perdida en el horizonte.

“He intentado pelear, estar ahí todo el rato. En el segundo set tuve mis oportunidades, pero no he sabido leerlas, eso es lo que me ha jodido, me ha pasado factura”, declaró el español al finalizar el partido. Pese al desencanto, Alcaraz ya mira hacia Roland Garros, sin remordimientos. París es su gran objetivo en esta temporada de tierra batida.