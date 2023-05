Masters 1000 Madrid: Alcaraz corona por segunda vez consecutiva

Carlos Alcaraz, primer favorito, aplacó a tiempo el empuje del alemán Jan Lennard Struff para vencer en la final del Masters 1000 de Madrid y coronarse el domingo 7 de mayo por segundo año consecutivo en la Caja Mágica.

El tenista de El Palmar, de 20 años, venció por 6-4, 3-6 y 6-3 para elevar a diez la cosecha de éxitos en su carrera, cuarto esta temporada tras los de Barcelona, Indian Wells y Buenos Aires. Es, además, el cuarto que suma en su historial de esta categoría. Tardó dos horas y 25 minutos en sellar el triunfo.

Alcaraz, que puede recuperar el número uno del mundo si disputa el Masters 1000 de Roma la próxima semana, se convirtió en el segundo jugador que consigue revalidar un título en el torneo madrileño tras Rafael Nadal, que lo hizo en el 2013 y 2014.

Alcaraz no jugó una gran final, algo mayúsculo como seguramente hubieran previsto muchos de sus incondicionales, pero supo sacar fuerzas de flaqueza en los momentos clave para superar a un Struff notable, pero lejos del talento de Carlitos prácticamente en todos los ámbitos.

Fue una final igualada con desenlace esperado, con una dosis de nivel inferior a los pronósticos pero también y, por consiguiente, con una cuota de emoción acrecentada y que dio color al partido.

“Hoy he disfrutado a ratos, en otros he sufrido, pero esto es lo que hay que vivir. En estas circunstancias los nervios a veces te pueden, los nervios entran en juego. Pero he disfrutado más que he sufrido”, afirmó tras una final mucho más igualada de lo previsto entre los números dos y 65 del mundo.

“Yo sabía que me iban a venir bombas y tenía que estar preparado para todo. Es un jugador agresivo, pero soy un jugador que me adapto. Me ha tocado ser un poco menos agresivo, pero intento enfocarme en mí mismo. En los momentos claves es lo que he hecho”, sentenció el murciano tras la final ganada ante Struff.