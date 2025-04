Martín López se consagra campeón del Tour de Grecia: un logro histórico para Ecuador

Este domingo 6 de abril de 2025, el ciclista ecuatoriano Harold Martín López, del equipo Astana, alcanzó su primera victoria profesional al ganar el Tour de Grecia. La quinta y última etapa, disputada entre Maratón y Syntagma, tuvo 155,5 kilómetros y terminó con un esprint ganado por el italiano Matteo Moschetti, del Q36.5 Pro Cycling Team. Sin embargo, fue López quien se llevó el triunfo general, al mantener su maillot de líder desde la segunda etapa.

Con solo 25 años, el ibarreño logró consolidar su gran esfuerzo, mostrando una gran evolución tras superar un accidente sufrido en el Tour Down Under. "Tras mi accidente en el Tour Down Under quería recuperar mi mejor forma y aportar una victoria al equipo. Este proyecto me ha dado muchísimo en los últimos cuatro años y tenía muchas ganas de devolver esa confianza con éxito", declaró López, visiblemente satisfecho con el resultado.

A lo largo de toda la competencia, López mantuvo la cabeza fría y defendió su posición de líder hasta el último momento, logrando un tiempo total de 16 horas, 4 minutos y 31 segundos. Con esta marca, superó por apenas 21 segundos al alemán Anton Schiffer, quien quedó en segundo lugar, mientras que el podio lo completó el francés Adrien Maire. Durante la ceremonia de premiación, el ciclista ecuatoriano no dudó en mostrar con orgullo la bandera de su país.

¡Un ecuatoriano es rey en Grecia! 🇬🇷 👑🇪🇨



Harold Martín #López fue el ciclista más constante y es el ganador del #TOH2025. Anton #Schiffer y Adrien #Maire completan el podio. 👏 pic.twitter.com/VlhqLGEOnI — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) April 6, 2025

Este triunfo se suma a la excelente temporada de López, quien ya había demostrado su potencial en la Volta a Cataluña, consolidando su presencia en el pelotón europeo. Con esta victoria, no solo se asegura un lugar en la historia del ciclismo ecuatoriano, sino que también se perfila como una de las figuras más prometedoras del ciclismo latinoamericano.

"Ya en la Milán-Torino y la Volta a Cataluña noté que mi forma estaba mejorando, y estoy muy contento de que todo saliera bien en el Tour de Hellas. Esta es mi primera victoria profesional y significa mucho para mí. Espero que esto sea solo el principio", comentó un emocionado López, quien espera seguir sumando éxitos en su carrera.

