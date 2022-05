Las últimas declaraciones del entrenador, Renato Paiva, cayeron mal en Independiente del Valle. El portugués se fue al León mexicano asegurando que Martín Anselmi (el nuevo estratega) hizo todo lo necesario para quedarse con su cargo desde hace varios meses.

“Como persona una desilusión total porque no vale todo para estar en el fútbol. Independiente tenía un entrenador y constantemente quería entrar en el club. Era una historia que yo ya sabía que iba a ser así, el próximo entrenador iba a ser él (Anselmi) porque ha hecho de todo para entrar en el club, en especial cuando perdíamos. Todo ha sido hecho a mis espaldas”, aseguró Paiva en Directv.

Al respecto, la directiva rayada y el mismo Anselmi respondieron, la mañana de este martes 31 de mayo de 2022, durante su presentación como el nuevo director técnico en el estadio Banco Guayaquil.

Santiago Morales, gerente del club, se mostró decepcionado. "No esperamos esos comentarios de Renato. No esperamos que diga ese tipo de cosas en su última noche en el país. No tenemos nada que aclarar, somos un club que en este tiempo ha demostrado honestidad. Decir que ha estado serruchando está mal. Renato fue el que quiso irse. León cancelará la cláusula de rescisión".

Y Morales aclaró el orden de los acontecimientos. "Cuando él (Paiva) nos dijo que se iba recién empezamos con el departamento de scouting a buscar muchos profesionales, de muchas nacionales y características. Dentro de esos parámetros veíamos que cumplieran hasta con licencias Conmebol para dirigir torneos internacionales y por eso, inclusive, excluimos a grandes profesionales", agregó.

Y defendió la llegada de Anselmi. "Se tomó la decisión por Martín, quien es de la casa, porque pasó todos los filtros de selección. De ahí, no hay que dar mucho más oído a lo mal que se expresó Renato. Después de los bonitos halagos y comentarios muy sentidos que supo dar, quedará en su conciencia en todo lo que malinformó y declaró ayer", concluyó Morales.

Por su parte, Anselmi también hizo su descarga. "No me interesan las peleas públicas. No hablo de los árbitros, ni de los rivales, ni cómo se defienden o atacan. Ni nada. De chiquito me enseñaron que no hay que hablar mal de la gente y mucho menos de gente que no conozco. No puedo hablar de él (Paiva) porque no lo conozco. Y si lo conociese, no estaría hablando mal de él", inició.

Anselmi contó que cuando llegó al club su primer deseo era tomarse un café con Renato Paiva para conversar sobre su trabajo, aprender un poco más de lo que ha pasado en las últimas semanas en el club y hacer un recambio ordenado. "Ahora entiendo por qué no nos tomamos ese café", agregó.

Y de paso, defendió su contratación. "La vida no son palabras, son hechos. Nosotros ganamos una Sudamericana. Si estoy acá sentado es por mis hechos y no tengo nada que hacer más que trabajar para volver a mi casa porque acá me conocen y saben la persona que soy. Si estoy acá es porque la directiva evaluó y encontró en nosotros a las personas idóneas y capaces para estar al frente de Independiente del Valle", concluyó.