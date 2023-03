Martín Anselmi le hizo un guiño a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). El estratega argentino, cuatro veces campeón con Independiente del Valle, afirmó sentirse capacitado para tomar las riendas de la Tricolor.

João Félix: "No me arrepiento" de haber fichado por el Atlético de Madrid Leer más

"Nosotros como cuerpo técnico hemos demostrado en Independiente del Valle la ambición y la competitividad para pelear con los equipos más grandes del continente y desde ese lado claro que nos sentimos capacitados para dirigir a la selección", afirmó Anselmi, en una entrevista con El Canal del Fútbol.

El DT campeón de la Recopa Sudamericana 2023 acotó que solo si lo llama la Tricolor, estaría dispuesto a aceptar el reto. "Si me moviliza esta selección, Ecuador. No me veo dirigiendo a una selección, pero la selección ecuatoriana por las camadas de jugadores que vienen, por esos chicos que los he entrenado y los conozco y es más ese sentir de saber que se puede".

🚨 ¡ANSELMI SE SIENTE CAPACITADO PARA DIRIGIR A LA TRI! 🇪🇨



Martín Anselmi - DT de @IDV_EC: No me veo dirigiendo una selección, pero sí la selección ecuatoriana por la camada de jugadores.



EN VIVO 📲 https://t.co/VjyxRFXEOz pic.twitter.com/MvrGvVZS0k — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) March 3, 2023

Sobre los jugadores que hay en el fútbol nacional y por la base que tiene la selección ecuatoriana, Anselmi afirmó que Ecuador tiene todo para clasificar al próximo Mundial (2026).

"Yo siento que hay una camada muy importante de jugadores que van a llegar al próximo mundial con un mundial encima, más todos los chicos que están surgiendo ahora y que ya están compitiendo en la élite. Me parece que es hora de que Ecuador patee el tablero".