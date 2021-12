Mario Pineida no seguirá en Barcelona. Esta noticia se conoció desde la semana anterior, sin embargo el destino más seguro era Fluminense, aunque en el club torero aún no lo han hecho oficial. Sin embargo, Don Pine, como lo conocen sus amigos, ya habló con un medio carioca y se entusiasma con su llegada a Brasil.

"La verdad es que estoy muy feliz de poder ir a una gran institución y un gran equipo en Brasil. Estoy muy emocionado de lucir los colores de esta hermosa camiseta. No veo la hora de jugar en el mítico Maracaná, lleno de aficionados (del Fluminense). Soy una persona afortunada de ir al Fluminense y ellos vinieron a mí ”, dijo Pineida en una entrevista con el medio O Dia de Brasil.

Lateral-esquerdo do Barcelona de Guayquil está perto de assinar com o Tricolor contrato de empréstimo por um ano.#ODia https://t.co/mR80tdZwE7 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 10, 2021

Aunque identifica a Juan Cazares, otro ecuatoriano en el club, con el que ha compartido selección nacional, declaró que todavía no ha hablado con él del club. “Conozco las instalaciones porque he estado con la selección y Barcelona. Es un club con una gran estructura y muy bueno. No he hablado con Juanito Cazares, pero tendré el placer de charlar pronto ".

Por último habló de sus características y de la emoción que le genera vestir la camiseta del Fluminense, su primera experiencia en un club fuera del país.

"Soy un jugador fuerte y ataco mucho. Marco muy bien y me gusta asociarme mucho en el juego. Voy a dar mi vida y jugar los partidos como si fuera el último de mi carrera en Fluminense. Quería dejar este mensaje. Vengo pronto", finalizó el tricolor que llegará un año a préstamo.