Mario Götze se va del Borussia Dortmund por un video de Tik Tok

El volante alemán Mario Götze podría no renovar su contrato con el Borussia Dortmund. Su bajo rendimiento en las últimas temporadas no invita a pensar que seguirá en el equipo amarillo. Según informa The Sun la publicación de un video en la red social Tik Tok podría ser la gota que colmó el vaso.

En el video se ve al jugador con su novia, Ann-Kathrin Brommel, ante un espejo, suena una música y los dos se intercambian la ropa, quedando el futbolista con un vestido con estampado de leopardo. La publicación ha sido borrada del perfil de Tik Tok de la pareja de Götze.

El alemán era considerado una futura estrella cuando empezó a aparecer con el primer equipo del Borussia Dortmund, sus buenas actuaciones le valieron para firmar con el Bayern de Múnich pero terminó volviendo al equipo amarillo después de no cuajar por sus constantes problemas físicos.

Esta campaña únicamente ha jugado el 20% de los minutos posibles en la Bundesliga en los que ha anotado 3 tantos, es un jugador con un rol muy secundario en el equipo y parce que su club no está por la labor de que el mediapunta siga más tiempo ligado al Borussia Dortmund.

El momento cumbre de su carrera lo vivió en la final del Mundial de 2014 cuando anotó el gol que rompía el empate y coronaba a Alemania como campeona frente a Argentina.