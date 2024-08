Maribel Caicedo: "No creía en mí, no creía estar en unos Juegos Olímpicos"

La atleta, aunque no alcanzó el podio en esta ocasión, sigue siendo una figura prometedora para el atletismo nacional

Con la ilusión de clasificarse para la final y disputar un lugar en el podio, la atleta ecuatoriana Maribel Caicedo quedó fuera de competencia tras ubicarse en la cuarta posición en las semifinales de los 100 metros vallas en los Juegos Olímpicos París 2024.

Maribel Caicedo no pudo en semifinales y dijo adiós a París 2024 Leer más

"Me siento muy feliz porque mi meta era llegar a la final. Desde que entré a la semifinal, pensé que tenía que pasar a la final, pero a veces uno quiere cosas que Dios aún no tiene preparadas para nosotros. Estoy contenta con el resultado porque este año ha sido muy bueno para mí", expresó Maribel tras su participación. A pesar de no haber alcanzado la final, la atleta ecuatoriana se mostró satisfecha con su desempeño, destacando que ha sido un año de grandes aprendizajes y crecimiento personal.

Maribel Caicedo vivió su primera experiencia en una cita multideportiva, representando a Ecuador en los Juegos Olímpicos. La vallista tricolor logró su boleto en la disciplina de 100 metros vallas después de una temporada llena de éxitos en diversas competencias internacionales.

RELACIONADAS Luisa Valverde cayó en repechaje y se quedó con el diploma olímpico de París 2024

No alcanzó los puestos clasificatorias en los 100 metros vallas

En esta etapa de la disciplina, las vallistas debían alcanzar las dos primeras posiciones para avanzar a la final. Caicedo, con un tiempo de 12.67 segundos, no logró superar a Alaysha Johnson de Estados Unidos (12.34), Nadine Visser de Países Bajos (12.43) y Charisma Taylor de Bahamas (12.63). Aunque su desempeño fue notable, no fue suficiente para asegurarse un lugar en la final olímpica.

RELACIONADAS David Farinango termina en el puesto 17 de aguas abiertas en París

Estrellita, como cariñosamente se le conoce, llegó a esta instancia luego de dos intensas carreras previas. En la primera, no pudo quedar entre las tres clasificadas directas a semifinales, pero tuvo una segunda oportunidad en el repechaje, donde culminó en el puesto 2, asegurando su pase a la siguiente ronda.

🎙️¡Declaraciones de Maribel Caicedo después de culminar su participación en París 2024 en la prueba de 100m vallas¡ pic.twitter.com/2dX4llZfGM — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) August 9, 2024

Lucía Yépez, de vivir en casa de caña y arroparse con plásticos, a olímpica Leer más

Maribel Caicedo mira hacia el futuro

La eliminación de París 2024 no marca el final para Maribel, quien ya tiene la mirada puesta en el próximo Mundial en Tokio el próximo año. "Estar en el puesto 13 del Mundial me deja contenta. Es una base para seguir mejorando y prepararnos para el próximo año. Mi meta es poder correr 12.38 con viento legal", afirmó la atleta, mostrando su determinación de seguir avanzando en su carrera.

Caicedo confesó que al principio no creía en sus capacidades para estar en unos Juegos Olímpicos o en un Mundial de mayores, pero este año ha demostrado su potencial con marcas impresionantes. "Vienen muchas marcas más que vamos a poder mejorar", aseguró, dejando en claro que continuará trabajando arduamente para alcanzar sus objetivos y representar a Ecuador con orgullo en futuras competencias.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!