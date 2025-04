Mariana Pajón: “Sí existe un recambio en el BMX de Ecuador”

Con la personalidad alegre y carismática que la caracterizan, la ciclista colombiana Mariana Pajón visitó Ecuador hace pocos días para compartir sus experiencias y conocimientos con 90 niños y jóvenes de Quito y Cuenca.

Ganadora de tres medallas olímpicas (dos de oro y una de plata), la deportista aprovechó el tiempo para analizar el momento que vive el BMX en su país, en el Ecuador y en toda la región.

“Conocemos del recambio que tienen (en Ecuador), es muy bueno, e incluso existen excelentes corredores que están dando de qué hablar. Los tenemos cerca y sabemos el talento que poseen”, mencionó la cafetera.

Con 33 años de edad, la ciclista aún activa añadió que tanto Ecuador como Colombia “son como uno solo”. “Cuando estamos en las competencias, desde que tenía 8 años, siempre estuvimos a lado de Ecuador; nos vemos en todas partes. Además, nuestro idioma y cultura nos hacen muy cercanos, entonces conocemos mucho de su deporte y realidad”, precisó.

El recambio en Ecuador

Pajón con el casi centenar de asistentes que tuvo en la capital. Gustavo Guamán / Expreso

Para Mariana, los bicicrosistas ecuatorianos que están tomando la posta de los cuencanos Doménica Azuero y Alfredo Campo son Doménica Mora y Pedro Benalcázar, ya que “a sus cortos 21 años han conseguido importantes logros”.

Por ejemplo, Mora fue campeona de la Copa Latinoamericana Round 2 de este año y consiguió plata en el Campeonato Panamericano 2023, entre otros; mientras que Pedro es el actual campeón del mundo en la categoría Sub-23.

Aunque el recambio se está dando en el país, la colombiana recalcó que Alfredo y Dome están aún vigentes, tanto así que Azuero casi gana el último Panamericano. “Estén seguros, detrás vienen también otros corredores que tienen excelente nivel”, aseguró.

Para mantener el proceso con los más jóvenes, Pajón señaló que “debe existir más apoyo hacia las nuevas generaciones. En mi caso no tuve el respaldo hasta que me hice conocida; antes de eso, todo mi desarrollo fue gracias a mis papás”.

Otros prospectos

El presidente de la Comisión Nacional de BMX, Miguel Azuero, estuvo entre los invitados al conversatorio con Pajón y agregó que otros prospectos que pueden tomar la posta son María Antonia Alfaro, Scarlet Escobar, Cristina Rodas y Gisela Alvarado entre las damas, quienes tienen un promedio de edad de 17 años.

Ya en la categoría masculina aparecen nuevos nombres como Emilio Elizalde, Juan David Espinoza, Franco Mendizabal, Yair Santillán y Francisco Pérez, todos con un promedio de 18 años.

Actualidad y retiro

Tres medallas en cuatro Juegos Olímpicos resumen el nivel al que llegó y que sigue desarrollando Pajón. El primero fue un oro en Londres 2012; cuatro años después sumó otra dorada en Río 2016 y la tercera fue una de plata en Tokio 2020 +1. “Sí, los Juegos de Londres marcaron mi carrera y mi vida, porque me dio un giro completo; pasé de ser una niña a una conocida por toda la región, de ahí que volver al país y ver a más niñas que querían ser como yo me inspiró a seguir y dejar un legado”, confesó.

Pajón fue oro en Londres 2012, oro en Brasil 2016 y plata en Tokio 2020. En París 2024 rompió la racha y no se llevó nada. Gustavo Guamán / Expreso

Sobre qué le pasó en los pasados Juegos Olímpicos de 2024, donde no pudo mantener la racha de medallas, Mariana contestó: “En París fue un golpe muy fuerte que aún me duele muchísimo, porque nunca estuve tan bien preparada para unos JJOO como ahora, pero las cosas son así y a veces lo que sueñas no pasa; sin embargo me dejó muchas enseñanzas”, precisó.

Pajón no descarta estar en Los Ángeles 2028. “Esos Juegos están muy lejos todavía. Actualmente estoy en un año de descanso, recuperación y transición. (Los Ángeles) son un objetivo, pero aún no lo he plasmado completamente hasta ver qué pasa en mi vida y ver el año entrante qué sigue”, mencionó.

