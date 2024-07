María José Palacios: "Esto es solo el principio; el diploma lo demuestra"

Triste, con lágrimas en los ojos, pero satisfecha, la boxeadora ecuatoriana María José Palacios se despidió este miércoles 31 de julio de los Juegos Olímpicos de París 2024, tras perder por decisión dividida ante Wu Shih Yi, deportista de China Taipei.

"Esto es el principio... no me voy con lo que quería que era una medalla, pero me voy con un diploma que significa mucho", dijo emocionada la púgil tricolor de la categoría 60kg que en estos, sus segundos Juegos tras los disputados en Tokio 2020, hace historia por varias marcas.

Palacios es la primera mujer boxeadora ecuatoriana en adjudicarse un diploma olímpico, además es la primera en avanzar dos fases de un torneo de este tipo. Finalmente junto a Ericka Pachito en Tokio, fueron las dos primeras púgiles femeninas ecuatorianas en entrar a unos Juegos en Tokio.

Pese a todo este prontuario de logros, Palacios hizo un llamada de atención y crítica para el deporte que ahora ella comanda: "El boxeo femenino en el Ecuador siempre ha sido olvidado... con este diploma demostré que estamos y que somos mucho". dijo tajante.

Finalmente la ecuatoriana no aguantó las emociones y en voz entrecortada se expresó frustrada: "Me voy con una tristeza porque no conseguí lo q quería".

