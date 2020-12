María Daniela Contreras y sus brazadas hacia el éxito

Con cada brazada que realiza, María Daniela Contreras se acerca a sus objetivos en el mundo de la natación. A sus 15 años, la deportista lojana está forjando una carrera que comienza a dar sus frutos. Lo hace bajo la guía de su padre, el entrenador cubano Daniel Contreras.

Desde los cuatro años, la atleta se decidió por esta disciplina, no sin antes pasar por otras actividades, pero nadar la atrapó de forma definitiva. “Mi papá me llevaba a las competencias y aprendí viendo”, comenta María Daniela, quien acepta que la vida del deportista es sacrificada, pero al mismo tiempo apasionante, como lo explica su papá, quien aclara que saben combinar muy bien la relación familiar con la deportiva, aunque al inicio no fue sencillo.

“Al principio fue bastante difícil adaptarnos a vivir esta vida del deporte, en la casa soy papá, en la piscina entrenador, pero ya sabemos llevar ambas cosas. Todos los días conversamos, después de la piscina nos vamos caminando y hablamos sobre las técnicas y cuando llegamos a la casa se quedó el entrenamiento ahí, ya cuando entramos al hogar somos una familia muy unida”, cuenta con orgullo Daniel.

Mi objetivo es estar en unos Juegos Olímpicos, tal vez sea a temprana edad o cuando esté preparada para traer una medalla

María Daniela Contreras, nadadora

Con mucha disciplina la deportista ha sabido llevar sus jornadas de prácticas y acatar los consejos de su progenitor. “Ella es una niña que está en proceso de desarrollo. Tiene que mejorar mucho en su madurez deportiva, tener más confianza en cuanto a lo que se le dice, ya que es por su bien, pero es una niña que se puede entrenar, tiene una capacidad extraordinaria en el rendimiento deportivo, eso la ha llevado donde está”, señaló Contreras.

María Daniela cuenta con experiencia internacional en su disciplina, la misma que le ha permitido darle más de un logro al país. Ha participado en tres Juegos Escolares alcanzando medallas de oro, plata y bronce en Cochabamba 2017, Arequipa 2018 y Asunción 2019. El año anterior, además, fue seleccionada para integrar la nómina que compitió en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en la categoría absoluta, donde disputó los 200 metros espalda, la que se ha convertido en su prueba predilecta.

Y es así como llevando un proceso formativo María Daniela quiere llegar a unos Juegos Olímpicos, una meta hacia la que se dirige poniendo bases sólidas en cada entrenamiento, con el fin de plasmarlas en cada competencia.