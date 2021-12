El zaguero central, Luca Sosa, todavía no tiene destino para la temporada 2022 y aunque desde Guayaquil City, el entrenador, Pool Gavilánez asegura que solo Barcelona está tras la ficha del jugador, el director deportivo del Emelec, Marcos Mondaini, asegura que no es así.

Emelec: Roberto Garcés, refuerzo en la zona de volantes del Bombillo Leer más

"Emelec tenía dos fechas para poderlo comprar (a Sosa), en septiembre y noviembre, y no lo hicieron (...) Vamos a esperar. El único equipo que hizo una oferta formal fue Barcelona", dijo el entrenador del City en una entrevista con Radio Centro.

Mondaini, quien también recibió dardos de Gavilánez, conversó con EXPRESO para aclarar la negociación por el zaguero central y fue contundente en sus respuestas.

"En la entrevista miente", empezó diciendo Mondaini. Primero, porque "nunca hice alusión a Guayaquil City cuando dije: `los precios están como si no estaríamos en pandemia´, hablaba de la situación en general, no se porque el entrenador se da por aludido. Hablo con muchos equipos y representantes. No hace falta llevar poco o mucho tiempo para darse cuenta de eso. Soy una persona que está en el fútbol hace muchos años. Lo grave es que hay personas con muchos años en un lugar y siguen cometiendo los mismos errores. Eso es preocupante".

Segundo, en el tema Sosa, "dice que el único que hizo una oferta fue Barcelona y miente, o tal vez el representante de Sosa no le avisó, quien era el encargado de llevar la negociación. 660 mil dólares era el precio inicial, nosotros ofrecimos algo muy bueno para comprar a Luca, que por el momento no aceptaron".

El dirigente del Bombillo aclaró por qué el pasado 22 de diciembre le dijo a este Diario que el jugador estaba "descartado". "En ese momento la negociación se cayó. Luego volvimos a hablar con Luca y otra vez se conversó. El representante pidió un año más y se lo dimos, quería estabilidad. Mejoramos el contrato de Luca, no mejoramos la oferta al City".

Joao Rojas seguirá en Emelec para la temporada 2022 y Facundo Barceló no está descartado Leer más

"Nosotros (Emelec) ofrecimos comprar a Luca Sosa. En principio eran 3 años de contrato para el jugador, luego el representante pidió un año más, se lo dimos. Le ofrecimos 4 años. En algo tiene razón el entrenador: el futuro de Sosa está en manos de su representante y de su club (Guayaquil City). Eso sí".

Por último, Mondaini enfatizó que es la "primera vez que veo que un DT se mete en la negociación; para opinar sería bueno que se informe bien", agregando que "igual este año ya me quedó claro … no es casualidad que le quieran poner piedras en el camino a Emelec".