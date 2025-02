La marchista Paula Torres tiene un doble reto

Paula Torres tiene las metas claras para el 2025. Con 24 años y una participación olímpica en París 2024, sus objetivos son más ambiciosos. El noveno lugar que alcanzó en la prueba de 20 kilómetros marcha en la capital francesa, enfrentándose a las mejores del mundo, le ayudó a progresar.

“Terminé la competencia muy feliz por el resultado que había conseguido. Fue un nuevo punto de partida hacia nuevos objetivos. Veamos cómo puedo mejorar y hasta dónde puedo llegar”, analizó. En busca de mejorar sus registros, Paula ahora entrena bajo las órdenes de Andrés Chocho y junto al campeón olímpico Daniel Pintado y la peruana Kimberly García, doble campeona mundial.

“Para mí es una inspiración que estén Daniel y Kimberly. Siempre trato también de observarlos, de aprender las cosas buenas que tienen. Siento que todo eso me ayuda también a crecer a mí”, manifestó Torres.

Su principal objetivo para el 2025 es el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, Japón. Pero su calendario iniciará con el Campeonato Nacional de Marcha, el 22 de febrero, en Sucúa, Morona Santiago.

Junto a su equipo de trabajo, y con el apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano, realizó una base de entrenamiento en Samborondón para la adaptación al calor que enfrentará en Tokio y en Sucúa, en busca de mejorar sus tiempos.

“La World Athletics estableció una marca mínima de 1 hora y 29 minutos, que yo ya conseguí en París en los Juegos Olímpicos, pero la Federación Ecuatoriana de Atletismo puso otra marca que es de 1 hora, 28 minutos y 40 segundos y yo tengo 1 hora, 28 minutos y 48 segundos. Estoy bastante cerca, sé que durante esta temporada esa marca se me va a dar”.

TORRES BUSCA INCURSIONAR EN NUEVA DISTANCIA

Paula Torres (d) ahora entrena bajo la guía de Andrés Chocho (i). CORTESÍA

Otra de las metas de la marchista es incursionar en la prueba de 35 kilómetros para lo que destacó será clave la experiencia ganada en las pruebas de 20 kilómetros. “Es una prueba que nunca he hecho, que me llama mucho la atención. Me da mucha curiosidad ver cómo puedo funcionar en una distancia así”, comentó Torres.

