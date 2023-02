La inclusión en el World Athletics Race Walking Tour del Campeonato Nacional de Marcha ‘Luis Chocho’ de este sábado 25 de febrero, en Machala, no solo generó que el torneo se convierta en una copa internacional, sino que los andarines de gran parte de Ecuador, Bolivia y Perú hayan decidido ingresar para conseguir la marca mínima a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La cita, que significa el primer gran reto internacional de la temporada, arrancará a las 07:00 con la prueba de los 35 km y tendrá en la línea de partida de las diferentes categorías a toda la élite nacional de la marcha: campeonas mundiales como Glenda Morejón o deportista con experiencia olímpica como Daniel Pintado, Andrés Chocho, David Hurtado, Jordy Jiménez, Karla Jaramillo, Johanna Ordóñez y Paula Torres.

A ese grupo se unirán además tricolores con títulos internacionales como Saúl Wamputsrik y Jonathan Amores, o Nathaly León, Sara Encalada, Karen Litardo, Daniel Beltrán, María Mendoza, entre otros.

Para el entrenador Julio Chuqui, quien en su equipo de dirigidas tiene a Morejón, Paola Pérez, Magaly Bonilla, Paola Bonilla y Paula Torres, el torneo es de vital importancia. Antes solo se realizaron selectivos y chequeos, de ahí que esta es “la verdadera competencia que abre el año”, con el beneficio adicional de que por ser nivel bronce, el torneo es puntuable con miras a campeonatos clasificatorios, Mundiales y Juegos Olímpicos.

“La mira de este año está fijada en que todos consigan la marca olímpica y qué mejor que en un torneo realizado en suelo ecuatoriano. Todos están haciendo los esfuerzos necesarios. Algunas no están en el Plan de Alto Rendimiento, por ello no tienen los recursos, pero están buscando la financiación. Saben que no se pueden quedar porque están en un gran nivel. Por eso no podemos limitarnos. Se organizarán rifas”, precisó Chuqui.

La Federación Ecuatoriana de Atletismo realiza en Machala este sábado 25 de febrero la Copa Internacional de Marcha Luis Chocho San Martín, certamen que forma parte del calendario de World Athletics



De acuerdo con el calendario, la copa internacional de este sábado 25 en Machala será solo un abreboca de lo que se viene, ya que para el 25 de marzo muchos de los que esta vez competirán en la capital bananera del país, estarán en el World Race Walking Tour de Dudince, en Eslovaquia.

“Se viene un calendario muy fuerte esta temporada. Entre las citas claves está el Mundial al que, por ejemplo, Glenda (Morejón) ya se encuentra clasificada; y luego los Juegos Panamericanos, donde también ya tiene el boleto asegurado”, contó.

Parte de esa complejidad en la temporada, explica Chuqui, es que las marcas para la clasificación mundial variaron mucho y por ende la exigencia de los deportistas para conseguir el objetivo.

“Las marcas están siendo muy difíciles. Para que tengan una idea, el 95 % de los nuevos registros implican que los deportistas deban imponer nuevos récords nacionales, porque los registros a nivel mundial han cambiado y ascendido. Morejón en 35 km tiene muchas probabilidades, pero hay muchas otras como Paula Torres (20 km), que tienen el nivel y lo pueden lograr”, dijo. Por ahora la primera muestra es en la ciudad de Machala.