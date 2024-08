Marcelo Fleitas quiere ayudar a Emelec para que salga de su mal momento

Sin ganar ningún partido en esta segunda etapa de la LigaPro. Con -3 puntos en la tabla de posiciones. Y, para colmo, imposibilitado de hacer fichajes. Hoy es el lamentable escenario de Emelec, que tiene preocupado incluso al exjugador, capitán y entrenador de los azules, Marcelo Fleitas.

En conversación con EXPRESO, desde la capital argentina Buenos Aires, donde reside, Fleitas manifestó que está triste por la mala situación futbolística que atraviesa el Bombillo, el cual lideró como defensa entre 2009 y 2011 y lo dirigió en 2012.

“Yo veo todos los partidos de Emelec, desde acá en Argentina siempre estoy pendiente del equipo que tanto amo, y sentí mucha tristeza por lo que vi en la última derrota (3-0 ante Mushuc Runa el domingo pasado)”, aseguró a través de llamada por vía WhatsApp.

Marcelo Fleitas dirigió por última vez en la temporada 2022, que estuvo en el banquillo de Macará. Archivo

Fleitas dijo que hace cuatro meses, a finales de marzo de 2024, le escribió al presidente de Emelec, José Pileggi, para manifestarle su intención de ayudar al club, sin embargo, el principal de los azules hasta ahora le dio una respuesta positiva.

Ante aquello, por medio de su cuenta de Instagram (@marcelofelitasd), el lunes pasado el exdefensor del Foco recordó su propuesta con este mensaje: “Me solidarizo y pongo mis servicios, sin costo alguno, para ayudar a mi amado y querido Emelec”.

Y, aunque es director técnico, explicó que ayudaría desde cualquier ámbito.

“Está complicado el equipo, por eso me pongo a disposición para ayudarlo a salir de ese difícil momento, en lo que pueda ser útil, no importa si es dando charlas. Esto es sin intención de que me contraten, esto lo haría gratis y sin dudar me regreso a Guayaquil por el Bombillo. Y si no me llaman estaré apoyando desde acá en Argentina”, aclaró.

UN VISITA COMPLICADA

Emelec, último en la tabla de posiciones, con -3 puntos, en la fecha 4 de la segunda etapa de la LigaPro visitará a Delfín, que suma 7 unidades y le pisa los ‘talones’ al líder Orense, con 9. El cotejo se jugará el sábado 24 de agosto de 2024.

