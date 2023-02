El piloto español Marc Márquez reconoció, durante la presentación del equipo oficial Repsol Honda, que en 2023 no renuncia a nada y que su objetivo “lógicamente” es pensar en el título mundial.

Recuperado de una lesión en el brazo que por varias temporadas le imposibilitaron rendir al 100%, el ocho veces campeón mundial de motociclismo (6 veces en la máxima categoría de MotoGP) tiene las cosas claras. “La presión es una cosa con la que tiene que convivir el deportista y más si tienes mentalidad ganadora como es nuestro caso, pero también te hace sacar un punto más y el año pasado, en 2022 la eché de menos, no pensando en la victoria, sino en marcarme objetivos durante todo el fin de semana, pero ahora ya lo dice la historia de este equipo: hay que hablar de título y esa es la ilusión, pelear por el título”, destacó Márquez, quien en su proceso de recuperación se operó ya 4 veces.

“Hay que darlo todo en la competición, pues cuando dejas de priorizar el lado deportivo y que sea tu única prioridad la competición, es cuando sabes que los resultados no van a llegar nunca; y es lo que he hecho en estos tres últimos años, priorizar en los resultados en competición con el claro objetivo de luchar por el título. La diversión está muy bien, pero eso es para entrenar, lo que me apasiona es la presión de competir y para eso peleo todos los domingos”, dijo Márquez.

“Evidentemente mi estilo, el ADN y filosofía siguen siendo las que tenía con 20 años, pero la experiencia suma y debo saber utilizarla en un campeonato que será muy intenso, con muchos puntos y carreras en juego y por eso habrá que ser intensos. Cuántas más armas tengas mejor, ya que puedes gestionar la situación mucho mejor, pero la mentalidad es salir y pilotar por instinto, como lo he hecho en los últimos años”, reconoció Marc cuyo último título mundial de MotoGP fue en la temporada de 2019.

Los directivos de Honda, junto a los pilotos Marc Márquez y Joan Mir, este miércoles 22 de febrero, en la apertura oficial del equipo para la temporada 2023. EFE

“El equipo (Honda) está trabajando en una moto rápida y segura y en las cinco últimas carreras después de volver de la lesión ya hubo un cambio de filosofía, no es la misma moto y tampoco había susto de salir volando, pero la moto tampoco avisa y el nivel real se verá en competición, en las carreras pues en entrenamientos sirve para ver cuestiones técnicas, pero no para ver el nivel en el que realmente nos encontramos”, reconoció sobre las complicaciones electrónicas de los últimos años en las Repsol Honda.

“Serán fines de semana intensos, físicamente y a nivel mental, pues no se podrá perder ningún entrenamiento, pero veremos qué va sucediendo en las primeras carreras para valorar lo acertado o no, pero me imagino que habrá adaptaciones con el tiempo, pero por resumir, de entrada, los fines serán más intensos”, comentó.

“Me he centrado mucho en recuperarme de todos los altibajos que he tenido que afrontar y ahora sabemos que es el momento de darlo todo, pero mirando cara a cara todos los problemas para dar el máximo, ese es el objetivo”, dijo Márquez.