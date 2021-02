Manu Balda: “Quiero volver a mi mejor versión para llegar a la selección”

Manu Balda confesó a EXPRESO que durante un año y medio fue infeliz en la liga mexicana (2019-2020), porque lo hacían jugar en posiciones en las que no podía demostrar su mejor versión. Ahora, el volante de ataque en Guayaquil City vuelve a sonreír, debido a que disputará la Copa Sudamericana y tendrá más chances de poder ser llamado a la selección de Ecuador.

- ¿Qué lo sedujo del City?

- Las ganas que el técnico (Pool Gavilánez) y el presidente (Iván Mendoza) mostraron para contar conmigo. Ese interés es importante para un futbolista porque te hacen sentir querido. Aparte que es un equipo que viene creciendo y esta temporada jugará torneos importantes (Copa Sudamericana 2021). Aquí te hacen sentir como en casa.

- ¿Cómo toman el reto de la Copa Sudamericana?

- Ahora no hablamos mucho sobre la Copa porque estamos enfocados en la pretemporada, pero cuando se vaya acercando la fecha seguramente nos centraremos en esto, porque es un partido histórico. El ambiente es muy bueno y es un gran grupo, el mismo que hizo una gran final de torneo el año pasado.

- ¿Cómo se siente en cuanto a las lesiones?

- El tema de la pretemporada está para eso, para enfocarte en lo que necesitas. Ganar ritmo y trabajar una parte específica. El tema de las lesiones ojalá quede atrás y en el olvido. Siempre busco mi mejor forma para dar lo mejor de mí en la cancha. Ese fue uno de los motivos por los cuales no me asenté en México.

Sumado a las lesiones, en México me pedían que juegue en posiciones en las que no estoy acostumbrado.



- ¿Qué más sucedió para que no pueda lucirse en la Liga MX?

- Fui con mucha ilusión y ganas de hacer bien las cosas, pero por diferentes motivos vas viendo que las cosas no te están saliendo. Se me juntó el tema de las lesiones, la confianza y de entrenadores que me pedían que juegue en posiciones que no estoy acostumbrado. Todo se hace un nudo, que te pones a pensar en tu bienestar y futuro. En este caso ya llevaba un año y medio sin sentirme a gusto.

- ¿En qué posición lo hacían jugar?

- Me pedían que jugara con un cinco más (volante de marca), que haga la labor de recuperar y llegar al área contraria. En México es un fútbol muy diferente, muy dinámico y priorizan a estos jugadores. En ese sentido me costó bastante, intenté adaptarme, pero así son las cosas.

- ¿Dónde le gusta jugar?

- Mi mejor versión la podemos ver cuando juego de ocho o también de enganche. Me gusta manejar el balón, por eso que me destaco en posiciones de ataque. Quiero volver a mi mejor versión para estar más cerca de la selección de Ecuador.

- ¿Se ve vistiendo la Tricolor?

- Es una de las decisiones por la cual también estoy acá en el fútbol ecuatoriano, estar un poquito más cerca de la selección. Sueño con integrar ese gran grupo que se ha formado y poder estar en el Mundial (Catar 2022). Estos premios te los da el fútbol por tu desempeño en la cancha, por eso trabajo duro.

- Primera vez que vive en Guayaquil, ¿le gusta a ciudad?

- Había venido, pero solo a los partidos cuando estaba en El Nacional. No conocía, pero sí estoy a gusto. También tomé este desafío porque quería estar en una ciudad diferente. Lo poco que he visto me gusta bastante, obviamente también va a depender de cómo le va a uno en el tema laboral y personal. Yo creo que, si todo va bien en el trabajo, eso te hace parecer que el lugar es lindo.

- ¿Conocía al profe Gavilánez?

Primera vez que coincido con el profe Gavilánez, me ha mostrado interés por estar aquí en el club y me he llevado una grata sorpresa por cómo trabaja y trata al futbolista. Es un entrenador que todo te lo hace fácil. Es una persona que no deja escapar ningún detalle.