Manchester United vs. Chelsea, Premier League, Moisés Caicedo
Moisés Caicedo (i) es pieza clave en el esquema del técnico Enzo Maresca (d).ARCHIVO / EXPRESO

Manchester United vs. Chelsea: dónde ver en vivo el partido de Premier League

Moisés Caicedo será titular con Chelsea, que está invicto, en su visita a un golpeado Manchester United por la Premier League

Este sábado 20 de septiembre, por la quinta fecha de la Premier League, el Manchester United recibirá en Old Trafford al Chelsea, que tendrá a Moisés Caicedo como titular y pieza clave en el esquema del técnico Enzo Maresca.

Los Blues llegan tras caer 3-1 ante Bayern Múnich en su debut en la Champions League, pero en el torneo inglés se mantienen invictos con dos triunfos y dos empates en cuatro jornadas.

Moisés Caicedo ha sido vital en este inicio del Chelsea, liderando el mediocampo para recuperar balones y generar juego ofensivo de los londinenses. Incluso ha aportado con anotaciones en partidos recientes.

En contraste, el Manchester United atraviesa un mal arranque. Decimocuarto en la tabla, apenas un punto por encima del descenso y con una derrota 3-0 en el derbi contra el Manchester City, el equipo de Ruben Amorim enfrenta un partido clave en Old Trafford.

Los Diablos Rojos solo han sumado 4 de 12 puntos posibles. Su única victoria llegó en el minuto 97 frente al Burnley (3-2), gracias a un penalti convertido por Bruno Fernandes. Además, se medirán a Alejandro Garnacho, exjugador del United que ahora viste la camiseta del Chelsea.

Datos claves del partido

  • Fecha: Sábado 20 de septiembre

  • Hora: 11:30 (de Ecuador)

  • Estadio: Old Trafford

  • Transmite: ESPN y Disney+

Sigue en directo el Manchester United vs. Chelsea

