Los jugadores del Manchester United viene pasando por un momento no tan cómodo en el torneo local.

El jeque Jassim Bin Hamad Al Thani, hermano mayor del emir de Qatar, confirmó este viernes 17 de febrero que ha presentado una oferta a la familia Glazer por “el cien por ciento” del Manchester United. En su comunicado de prensa, señala que la oferta estará “completamente libre de deudas” y que su objetivo es convertir al equipo en el “mejor” club del mundo. Para ello, el hermano del emir de Qatar promete una fuerte inversión “en los equipos de fútbol, el centro de entrenamiento, el estadio y en la mejora de las relaciones de los aficionados con el club”.

Los actuales propietarios del Manchester United, la familia Glazer, han puesto en manos del banco Raine Group la venta del club, el cual han valorado en unos 6.000 millones de euros. El plazo para presentar ofertas por el equipo más laureado del Reino Unido finalizó ayer.

“La oferta tiene previsto devolver al club a sus glorias pasadas tanto dentro como fuera del campo y, sobre todo, buscará colocar a los aficionados en el centro del club una vez más. La compra asumirá cualquier deuda mediante la Fundación Nine Two, que tratará de invertir en el equipo de fútbol, en el centro de entrenamiento, en Old Trafford, en mejoras de las infraestructuras, las experiencias de los aficionados y las comunidades en las que el club está involucrado”, indica el comunicado del jeque Jassim Bin Hamad Al Thani, hermano del emir.

Catar entrará en el proyecto del Manchester United a través del QIB, uno de los principales bancos del país y que tiene como accionista mayoritario al fondo Qatar Investment Authority, propietario de Qatar Sports Investments (QSI).