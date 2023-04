El Manchester United protege su plaza de Champions pero teme por Rashford

El Manchester United logró una cómoda victoria ante el Everton (2-0) este sábado 8 de abril y protege su plaza de Liga de Campeones, pero sufrió la lesión de Marcus Rashford, que difícilmente podrá estar en Sevilla el jueves para el partido de la Liga Europa.

Todo parecía a favor del Manchester United; una cómoda victoria frente al Everton, el regreso del danés Christian Eriksen, lesionado desde enero, y la sensación de haber recobrado su nivel de juego justo antes del regreso de la competición europea, hasta que tras una internada Rashford se echó la mano al aductor y pidió el cambio.

El delantero tuvo claro que no podía seguir y un escalofrío recorrió Old Trafford, porque Rashford, autor de once goles tras volver del Mundial, es la gran estrella del United desde la salida de Ronaldo y el jugador más en forma de la Premier League.

Hasta entonces todo le sonreía al equipo del holandés Erik ten Hag, que no encontró excesiva resistencia en su rival y que gracias a las anotaciones del mediocentro Scott McTominay (36') y el delantero Anthony Martial (71') pudieron liquidar el cotejo.

