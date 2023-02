Manchester City: Guardiola confirma que no se va pese a las acusaciones

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, confirmó en conferencia de prensa el viernes 10 de febrero que no se va, pese a las acusaciones contra su club formuladas por la Premier League, y que quiere quedarse "más que nunca".

El técnico español habló ante la prensa por primera vez desde que el lunes 6 de febrero la Premier League anunciara la investigación que realiza desde marzo de 2019 y por la que acusa al City de haber cometido más de un centenar de irregularidades financieras en la pasada década.

Pese a esta situación, que Guardiola ya vivió en cierto modo en 2020 cuando fueron acusados por la UEFA, el técnico de Sampedor aseguró que no piensa irse de Mánchester.

"No me voy, eso te lo puedo asegurar. Quiero quedarme más que nunca. Después de muchos, muchos años en la Premier League, no me quiero ir", dijo Guardiola en rueda de prensa

Guardiola renovó en noviembre su contrato con el City, ampliando su acuerdo hasta el verano de 2025.