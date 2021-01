Macará, salvado por los ahorros

Desde noviembre de este 2020 el ‘ídolo ambateño’ comenzó a reforzar la plantilla del 2021, pero sin alargar más las ‘sábanas’ de sus recursos económicos.

El Club Macará inició el campeonato 2020 con un presupuesto de 5,5 millones de dólares, pero para este 2021, Miller Salazar, presidente del ‘club celeste’, prefiere no dar cifras todavía.

Salazar mencionó que muchos equipos están al borde del colapso y antes de pensar en arrancar el próximo torneo se debería analizar cómo salir de la crisis.

Agregó que a la pandemia y el jugar sin público, se sumó la ruptura de GolTV con los canales de cable, a lo que todavía esperan una solución. “Son algunos meses que nos deben, porque si no recibimos ese rubro en este año la situación se podría agravar para muchos clubes, porque algunos nos endeudamos pensando en que íbamos a recibir ese dinero y si no lo tenemos el inicio del campeonato del 2021 estará muy complicado. Para nosotros representa el 35 % del ingreso. Este año estuvo muy fuerte porque no tuvimos el ingreso de la taquilla y hubo recortes de auspiciantes. Tenemos un déficit de 2,5 millones de dólares. Nuestros ahorros nos salvaron. Sin ese colchón financiero, a estas alturas estaríamos quebrados”, expresó Salazar.

El dirigente celeste sumó que lo único positivo de este año es que se pudo jugar y culminar el torneo, aunque a un costo demasiado alto y que se podría complicar para el próximo año. “Ahora sí hay que aplicar el sálvese quien pueda, porque cada club maneja una realidad distinta y el 2021 seguiremos sin público y sin ahorros”, mencionó el presidente de Macará.

Salazar expresó que la era de Paúl Vélez siempre será recordada en Macará. En los cinco años que el cuencano dirigió el club consiguieron el ascenso en la primera temporada y en los tres últimos años han tenido la clasificación a torneos internacionales como la Libertadores y Sudamericana, y se fue dejando clasificado al equipo a otro torneo continental. Espera la continuidad en los resultados y si es posible superarlos con el nuevo estratega Eduardo ‘Lolo’ Favaro, el entrenador uruguayo que dirigirá la nueva era del Club Macará.

Salazar reconoció que se llega al 2021 con un equipo totalmente reestructurado y el inicio de la temporada que empiezan en enero será complejo, porque el cuerpo técnico deberá armar dos planteles para hacer frente a Conmebol Sudamericana y campeonato local.

Pese a la crisis por la pandemia del coronavirus, en Macará también se proyectan. El club empezó la construcción de la Casa Hogar del Club Social y Deportivo Macará. El proyecto les permitirá descubrir y formar a jugadores que por falta de oportunidades no pueden desarrollar sus habilidades en el fútbol profesional.

Salazar mencionó que requieren de 700 mil dólares para el proyecto, que se invertirán en la obra física y equipamiento. Para arrancar tuvieron la donación de 20 mil dólares. En esta casa hogar habrá aulas y oficinas académicas como biblioteca, salas de computación, cocina, comedor, habitaciones de hospedaje de los beneficiarios, espacios para terapias psicológicas, deportólogo, nutrición, sala de cine y un área de juegos de mesa. Para culminar el proyecto esperan que más empresas e hinchas se sumen.

Así se mueve en el mercado

El cuadro celeste es el que más contrataciones suma en Ambato. Son ocho jugadores entre foráneos y nacionales; además del director técnico.

Los extranjeros que han firmado son los argentinos Joaquín Pucheta (portero), Orlando Muriel (delantero), el charrúa Matías Duffard (volante) y el paraguayo Rubén Darío Monges (defensa); mientras que en los nacionales están el lateral derecho Bryan Hernández y los volantes Brando Villacís, Frangoy Zambrano y Richard Calderón.

Los jugadores que no continuarán son el portero Agustín Silva; los defensas Galo Corozo, Brian Molina, Leonel Quiñónez, Ángel Viotti; los volantes Jonny Uchuari, Jhonathan Lucas, Kener Arce, Carlos Feraud, Jonathan de la Cruz, y el delantero Juan Sebastián Herrera.

La directiva espera concretar el resto de refuerzos en los próximos días y completar la plantilla oficial para el 2021.