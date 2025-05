Luka Modric y la emotiva carta de despedida de Real Madrid: ¿Es justa su salida?

El experimentado jugador croata Luka Modric, de 39 años, capitán del Real Madrid, no seguirá en el conjunto blanco tras el Mundial de Clubes, según se anunció este jueves 22 de mayo. Por lo tanto, el partido del próximo sábado por LaLiga contra la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu será su último encuentro en el estadio con su gente.

Lea también: Barcelona SC: Fuertemente multado tras el Clásico del Astillero, ¿qué pasó ahora?

"Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final... El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu", escribió Modric sus redes sociales.

"Real Madrid cambió mi vida", aseguró Luka Modric

"Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia", agregó.

Luka pasó a compartir con CR7 el título del jugador en marcar en cuatro o más ediciones distintas de la Eurocopa de Naciones. EFE

El referente del balompié croata agradeció "de corazón" tanto al club como al presidente, Florentino Pérez, a sus compañeros y entrenadores "durante todo este tiempo".

Kendry Páez llega a Ecuador: ¿Otras vez en la lista de Sebastián Beccacece? Leer más

"A lo largo de estos años he vivido momentos increíbles, remontadas que parecían imposibles, finales, celebraciones y noches mágicas en el Bernabéu... Lo hemos ganado todo y he sido muy feliz. Muy, muy feliz", continuó.

"Pero más allá de los títulos y las victorias, me llevo en el corazón el cariño de todos los madridistas. De verdad que no sé cómo explicar la conexión tan especial que tengo con vosotros y lo apoyado, respetado y querido que me he sentido y me siento", afirmó Luka.

En el texto, Modric insistió que se va "con el corazón lleno" y no olvidará "cada ovación y todos los gestos de cariño" enviados por los hinchas merengues en este extenso periodo con esta camiseta.

"Aunque, tras el Mundial de Clubes, ya no vaya a vestir más esta camiseta sobre el césped, yo siempre seré madridista. Nos volveremos a ver. El Real Madrid siempre será mi casa. Para toda la vida. Hala Madrid y Nada Más", finalizó el escrito.

Luka Modric, histórico jugador de Real Madrid

Luego de 13 años y 28 títulos en total, Modric se despedirá del equipo madridista, lugar donde será recordado por su buen fútbol y entrega en cada uno de los torneos disputados a lo largo de estas temporadas. Culmina su periodo por Real Madrid siendo el jugador con más trofeos levantados en su historia institucional.

Carta de despedida de Luka Modric de Real Madrid

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!