Barcelona SC: Fuertemente multado tras el Clásico del Astillero, ¿qué pasó ahora?

El Clásico del Artillero en el estadio Monumental el pasado domingo 18 de mayo no solo dejó los tres puntos en casa para Barcelona sino también una fuerte sanción económica debido a incumplimientos dentro del escenario deportivo. LigaPro emitió el acta de sanciones de cada encuentro y reflejó lo que pagará el Ídolo y sus razones.

Lea también: Kaká, ¿refuerzo de Carlo Ancelotti para la selección de Brasil?

El club torero fue multado con un monto total de $ 21.300 por diversas infracciones cometidas ante Emelec. La cifra más alta, de $ 12.000, fue producto de encender objetos pirotécnicos en 48 ocasiones, lo que representa una falta grave por el riesgo hacia el público presente en el estadio.

El siguiente incumplimiento de mayor valor refiere a la ausencia de responsabilidad del control de seguridad. Por esta causa la organizadora del torneo notificó que el equipo amarillo que debe cancelar $ 6.600.

El Clásico del Astillero lo ganó Barcelona SC 2-0 a Emelec en el Monumental. Freddy Rodríguez

Los demás montos corresponden a otros incumplimientos reglamentarios en los que están: Escolta no cumple edad o estatura; uso de sombrillas no autorizadas; uso de banderas con astas, Ingreso de personas no autorizadas; lanzamiento de objetos sin impacto; instalar y utilizar máquinas de humo detrás de cada arco.

¿Cuándo juega Barcelona SC ante Deportivo Cuenca en LigaPro?

Barcelona, líder del campeonato, afrontará esta sanción previo al duelo contra Deportivo Cuenca el próximo viernes 23 de mayo en el mismo estadio Monumental. Este encuentro, válido por la fecha 14 de la LigaPro Serie A se disputará a partir de las 19:00 (hora de Ecuador).

Multas de Barcelona SC tras el Clásico del Astillero

Encender objetos pirotécnicos en 48 ocasiones: $ 12.000

Incumple responsabilidad del control de seguridad: $ 6.600

Escolta no cumple edad o estatura: $ 200

Uso de sombrillas no autorizadas: $ 200

Uso de banderas con astas: $ 500

Ingreso de personas no autorizadas: $ 400

lanzamiento de objetos sin impacto: $ 600

Instalar y utilizar máquinas de humo detrás de cada arco: $ 500

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!