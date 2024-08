Luisa Valverde en París 2024: fecha, hora y dónde ver la pelea de la ecuatoriana

La historia de Luisa Valverde por llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024 lleva consigo el drama de una lesión grave y la perseverancia de un sueño que se ha convertido en una revancha personal.

Diploma olímpico en los pasados Juegos de Tokio 2020, Luisa tuvo que batallar hace menos de seis meses con la posibilidad de un retiro definitivo del deporte o continuar. Escogió la segunda y le resultó.

“Primero, me dijeron que no podía volver a la lucha porque podía quedarme paralítica, pero consulté con otro médico, quien me propuso un seguimiento estricto durante 21 días. Así lo hice, y en 21 días la fractura ya había consolidado; el hueso se había unido”.

Valverde reconoció que fueron momentos duros, pero le sirvieron para aprender a manejar sus emociones. “La fractura de la cervical me hizo pensar en renunciar a la clasificación (olímpica); incluso algunas situaciones familiares me hicieron querer regresar a casa, pero siempre confié en que Dios me ayudaría a salir de todo, y me daría la tranquilidad. Y así fue”.

Luisa obtuvo el boleto a París en el Clasificatorio Olímpico Continental en México y desde entonces trabaja enfocada en que el diploma se haga medalla. “Gracias Dios, gracias vida, gracias universo por el aquí y ahora... Ya hicimos historia en Tokio con dos diplomas olímpicos (Lucía Yépez también lo consiguió), y estoy segura de que ahora no será la excepción; pondremos a nuestro Ecuador en lo más alto”, precisó Luisa desde la capital francesa.

Luisa Valverde junto a su entrenador David Ochoa en los primeros días a su llegada a París. Cortesía

La fractura estable en la vértebra C3 que Valverde padecía, y que en su momento pudo condenarla a una silla de ruedas, sanó. Ahora, el objetivo está planteado.

¿Cuándo y dónde ver la participación de Luisa Valverde en París 2024?

Fecha: jueves 8 de agosto.

Hora en Ecuador: 04:00.

Lucha libre femenina: 57kg 8vos de final.

Dónde verla: Canal RTS y Claro Sports (portal web y Youtube).

