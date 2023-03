Luisa Valverde, por el camino correcto

Cuatro torneos, 3 podios. Plata, bronce y oro, en ese orden. Los resultados a la luchadora ecuatoriana Luisa Valverde la dejan “tranquila”, con hambre de más en el camino de su preparación 2023 de cara a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 y el ansiado cupo a los Juegos Olímpicos 2024.

Indian Wells: Medvedev y Zverev, un octavos de final de ‘alto voltaje’ Leer más

Desde Rumania, la tricolor conversó con EXPRESO y dijo sentirse satisfecha, aunque sin ni una pizca de triunfalismo.

“Ayer tenía previsto emprender mi regreso a Ecuador, pero retrasé mi vuelo porque el Campeonato Nacional para el que iba ya no empezará el 26, sino el 28 en Loja. De manera que me vine a Rumania al Campeonato Europeo Sub-23, donde si bien no voy a poder competir porque no soy de acá, ni es mi categoría, voy a poder entrenar con todos los deportistas y eso me ayuda mucho”, precisó Valverde.

Luisa transita por Europa como campeona de los 57 kilogramos del torneo Dan Kolov Nikola Petrov disputado en Bulgaria. Antes fue bronce en el Ranking Series Ibrahim Moustafa en Egipto y un poco antes plata en un torneo similar, pero en Francia.

Luisa (d) con la medalla de bronce de los 57 kg del Ranking Series ‘Ibrahim Moustafa’. Cortesía

“Estoy muy feliz, se está haciendo un buen trabajo y los resultados están a la vista. Voy por el camino correcto”, acotó la luchadora, quien ya había logrado el año pasado en Acapulco, México, la clasificación a los Juegos Panamericanos 2023, pero en la categoría 53 kg. Sin embargo, como pasó a los 57 kg, dejándole a su compatriota Lucía Yépez esa categoría, ahora buscará en Panamericano clasificatorio de Buenos Aires, en Argentina, del 3 al 6 de mayo, dicho boleto.

El presupuesto de los Juegos Olímpicos París 2024 se mantiene en $ 4.708 millones Leer más

“Me siento capacitada de lograrlo. Estamos trabajando muy bien y eso se ve en la colchoneta. Ahora lo más inmediato es el Campeonato Nacional, en Loja, el 28 de marzo, donde debo llegar para formar parte de la selección. Ya el 5 de abril debo volver a Rumania para cerrar la preparación por acá y continuar al clasificatorio argentino”, precisó.

El sueño de los Olímpicos tampoco se queda de lado. Valverde, quien ya asistió a Tokio 2020, donde fue diploma olímpico, tiene una “revancha personal” para París 2024. “Ya no se permite el diploma, sino la medalla. Trabajo para ello”, apostilló ilusionada.