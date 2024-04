Luis Zubeldía frente al equipo que lo hizo internacional

El DT de Sao Paulo arrancó su experiencia internacional en Barcelona el 2011, luego renunció y el equipo fue campeón 2012

Luis Zubeldía está de regreso en el estadio Monumental de Barcelona, esta vez con el Sao Paulo. La última vez que estuvo en el escenario del Ídolo fue el 17 de septiembre de 2023, y no le fue bien, ya que perdió con Liga de Quito 1-0. Ahora, el Príncipe está de vuelta, ya que debutará mañana al mando del Sao Paulo, el equipo de Robert Arboleda.

La relación entre Zubeldía y Barcelona es muy fuerte, ya que el Ídolo fue el primer equipo internacional de Luis, allá por 2011, cuando el argentino, con pinta de roquero, llegó a Barcelona. La verdad es que nadie pensaba que ese ‘pelado’ tenía bien puestos los pantalones dentro y fuera de la cancha.

En Ecuador comenzó su carrera en el exterior

Tenía solo 32 años y armó un equipo que en 2012 fue campeón, pero no soportó la injerencia de la dirigencia en su trabajo y un día se marchó. Claro que luego se arrepintió de haberse ido.

En realidad, la salida de Zubeldía del Barcelona fue extraña. El equipo iba bien y parecía que llegaría a ser campeón. El Príncipe fue quien pidió a Kitu Díaz. Pero el 8 de abril de 2012 el mundo barcelonista leyó una carta de despedida de Zubeldía que decía:

Luis Zubeldía entrenador de Sao Paulo, que debutará ante Barcelona.

“El presidente me hizo un comentario que a mi entender fue desubicado. Hice todo lo posible por no reaccionar, pero reaccioné como cualquier persona de carácter. No pasó a mayores, pero sí se rompió el respeto. Aun así, dejando de lado el ego, opto por dar un paso al costado en beneficio de la institución, porque si el presidente y el entrenador no se respetan, no hay proyecto que sirva”.

Y Luis se fue. Meses después, Barcelona era campeón tras 14 años de espera. Zubeldía había armado todo el equipo.

Una confesión que debía al mundo barcelonista

Con el paso de los años, el argentino habló del tema y dijo: “Salió mal esta historia porque yo me tuve que ir con todo el dolor del alma. Lloré a más no poder”. Al final, cuando Barcelona quedó campeón, Zubeldía estaba dirigiendo Racing y dijo que “él debía haber estado en la foto”.

El Zubeldía de 43 años llegó a Sao Paulo y en su primer día de entrenamiento volvió a mencionarse a Barcelona, por dos razones: será su rival el jueves en la Copa Libertadores y estuvo cerca de volver a dirigir al equipo. Es importante recordar que en 2012, Zubeldía hizo amistad con Carlos Gruezo, quien luego ha sido parte de su cuerpo técnico.

El entrenador Luis Zubeldía y su paso por Liga de Quito. Efe

Sobre el Ídolo fue sincero al decir: “Por Barcelona tengo un respeto y un cariño importantes. Me han tratado muy bien y siempre han querido que vuelva a dirigir. Desde el respeto estaré defendiendo los colores de Sao Paulo, pero debo ser agradecido con un club que se portó muy bien conmigo”.

A pesar de haber enfrentado a Barcelona en los tres últimos partidos dirigiendo a Liga de Quito, no ha logrado ganarles. La última vez fue una victoria amarilla 1-0 en 2023, pero ese mismo año logró la gloria deportiva con LDU al ganar la Sudamericana y la LigaPro. En la Sudamericana dejó atrás al Sao Paulo y en LigaPro lo mismo hizo con Barcelona, cosas del fútbol.

Lo que no pudo evitar con los Albos

Un detalle interesante es que la única vez que Barcelona le ha ganado a LDU en el estadio Rodrigo Paz, el entrenador era Luis Zubeldía, ese día el amor de los hinchas albos estuvo en las horas más bajas, pero en diciembre del 2023 pedían a gritos que siga, ya era tarde, Luis dijo que si se iba Esteban Paz de la dirigencia, él también se iba.

