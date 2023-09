Luis Rubiales renuncia a su cargo de presidente de la RFEF

Luis Rubiales, hasta hora presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y suspendido durante 90 días por la FIFA, ha anunciado este domingo 10 de septiembre de 2023 que renuncia a su cargo.

"Hoy he transmitido a las 21:30 al Presidente en funciones, D. edro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido", señala en su cuenta de la red X (antes Twitter).

"Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca", agrega.

