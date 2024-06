Luis Muentes revela que LigaPro le debe el 90 % del campeonato a los árbitros

Una vez culminada la primera etapa de LigaPro, el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (Aedaf), Luis Muentes, ‘sacó a limpio’ lo que significó el desarrollo de los agremiados. En exclusiva para EXPRESO, el dirigente reveló que pese al ambiente “esperanzador” para los réferis, aún “hay mucho por corregir”, pues todavía les deben sueldos.

Muentes hace énfasis en que los profesionales no han querido originar polémicas ni reclamos, pero aspiran a que LigaPro encuentre una solución antes de arrancar la segunda etapa, ya que la deuda de GolTV también influye en sus remuneraciones.

Finalizó en Luque, Paraguay, el módulo presencial del Programa Desarrollo Arbitral en su Fase Talentos 2024.



Jennifer Canchingre, árbitra; Marilyn Silverio, árbitra asistente; Oswaldo Contreras, árbitro; y Alexis Acosta, árbitro asistente, representaron an Ecuador en estas… pic.twitter.com/nLTt2PZpdJ — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) May 25, 2024

- ¿Han sido perjudicados por la falta de pagos?

- Sí, LigaPro nos debe el 90 % del campeonato. Lo lógico es que se pongan al día y que lo que pasó en esta primera etapa no se repita. Está reglamentado que el pago de los viáticos para los árbitros sea antes del partido, y ni si quiera eso (los dirigentes) han podido cancelar en su totalidad. Eso no está bien, ya no lo vamos a permitir. Todos exigen mejoras en el arbitraje, pero no se preocupan de la parte humana y necesaria que tiene cada profesional.

Los árbitros han sido terriblemente tratados por la parte económica y debemos de corregirlo en este tiempo (segunda etapa). Hemos sido tolerantes, pero estamos pendientes de aquello. No hemos querido que se cree algún escándalo ni mensajes desestabilizadores; todo lo contrario, hemos soportado para iniciar bien la nueva fase. Es terrible, porque ellos (árbitros) han tenido que pagarse cada uno de sus viajes.

¿Cómo repercute la deuda de GolTV en la falta de pagos que persiste?

- Entendemos que la situación es compleja, pero la de los árbitros ya es desesperante y así terminamos. Demostramos que hicimos el máximos esfuerzo, pero ya no más, hay dos meses para solucionar el asunto. Nosotros reclamamos lo nuestro.

¿Cuál es el balance de la primera etapa en los árbitros?

- Hay otra actitud; otro tipo de administración en la comisión de árbitros (de FEF). Hay gente que piensa que los árbitros son de la noche a la mañana y eso no es así. Hoy hay un ambiente de esperanza para el arbitraje. En 2024 han salido más que en las designaciones de los últimos tres años. Eso nos llena de compromiso y de ganas.

¿Cómo ve el trabajo de Néstor Pitana al mando de la Comisión Nacional de Árbitros?

- Los chicos tienen la libertad de poder expresarse. Pitana escucha a todos. Contagia a todo el grupo arbitral. Cuando escucha a dirigentes que han ido a reclamar (por actuaciones de los árbitros), han salido de la comisión sintiendo que hay cambios. Esperemos que nuestro nivel de campeonato suba, al igual que el del arbitraje.

📍Miembros del club Universidad Católica fueron recibidos por Néstor Pitana, presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje.



🖥️ En la reunión que mantuvieron se trataron jugadas donde intervino el VAR. pic.twitter.com/chiWKFCQP1 — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) May 7, 2024

¿Cuál es su postura sobre la publicación de los audios del VAR?

- La verdadera honestidad tiene que ser acompañada con transparencia. No depende de nosotros, sino de los derechos audiovisuales. Entre más se puedan publicar, dejarían tranquilos a todos. No se esconde nada (audios), pero simplemente no se lo puede hacer porque falta la parte legal y eso no nos corresponde.

¿Cómo va su relación con Miguel Ángel Loor?

- Yo nunca he cerrado las puertas a nadie. A mí me las han cerrado y las abren cuando lo creen necesario, así como yo también entro cuando lo necesito. Creo que hubo personas interesadas en que Miguel Ángel Loor y Luis Muentes tengan esas discrepancias para reinar en el medio y no les resultó. Yo no tengo ningún interés personal, profesional, ni de nada; lo he demostrado y él lo sabe perfectamente. Qué mejor si el día de mañana podemos tener un interés común para el crecimiento del fútbol.

