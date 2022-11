Luis Enrique Martínez, seleccionador español, se mostró eufórico tras dar la lista de 26 elegidos que disputarán el Mundial de Qatar, convencido de las posibilidades España y mostrando máxima motivación al afirmar que es "el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra".

Louis Van Gaal hizo oficial la lista de Países Bajos, rival de Ecuador, para la Copa del Mundo 2022 Leer más

"Luis Enrique persona está encantado, con energía, con muchas ganas de vivir esto de una manera diferente. Me acuerdo de mis seleccionadores y lo veo ahora diferente. Con todos los palos que nos dan por ahí, no voy a dudar, soy el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra, ya vendrán las críticas. No tengo ninguna duda, no hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. No es verdad, pero me lo creo", manifestó en rueda de prensa.

El entrenador español dejó a varios nombres fuera de la convocatoria como el campeón del mundo en 2010, Sergio Ramos (PSG), David De Gea (Manchester United), Gerard Moreno (Villarreal), Iago Aspas (Celta de Vigo) y Thiago Alcantara (Liverpool).

✍️🏻 Apunta estos nombres, son los que van a pelear cada balón y correr hasta el último minuto por la camiseta de la @SEFutbol.



2⃣6⃣ jugadores que representarán la ilusión de todo un país en el Mundial.



📲 Guárdate esa imagen: ¡ESTA ES #LaListaDeTodos!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/QlfHGKibrP — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

Además, Gavi, con 18 años sería el jugador más joven de España en debutar en un Mundial, y superaría así al también ex jugador del FC Barcelona, Cesc Fábregas, que hasta la fecha era el más novel, tras jugar en el de Alemania 2006 con una edad de 19 años y 41 días.

La lista es la siguiente:

La sombra que pasea en el fútbol local Leer más

Porteros: Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya.

Defensas: Carvajal, Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba, José Gayá.

Centrocampistas: Busquets, Rodrigo, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri, Koke.

Delanteros: Ferran Torres, Nico Williams, Yeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo y Ansu Fati.