Álvaro Morata, Marcos Llorente y Hugo Guillamón no tendrán minutos en el único amistoso que disputará la selección española antes del Mundial 2022, ante Jordania en Omán, como desveló el seleccionador Luis Enrique Martínez, que confirmó que los tres internacionales estarán recuperados para el estreno ante Costa Rica en Doha.

"Mañana (jueves 17 de noviembre) ninguno de los tres va a jugar, me lo han puesto fácil para realizar descartes. Soy de no correr riesgos. Estarían si fuera el primer partido del Mundial pero no tiene sentido correr riesgos", afirmó Luis Enrique en rueda de prensa.

El seleccionador español se mostró satisfecho por el gran nivel físico de sus jugadores, salvo los tres casos que reducen a 23 los jugadores disponibles para medirse a Jordania en el único test previo al Mundial.

"Los he visto muy bien a excepción de algún jugador que viene con alguna molestia puntual y que no reviste ninguna importancia, a los que mañana reservaré por prudencia. Si fuera el primer partido del Mundial podrían jugar. El nivel de entrenamientos está siendo muy alto, de notable alto casi sobresaliente", manifestó. EFE