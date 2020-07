El 'doble contrato' entra a la cancha

Una serie de audios filtrados de la presidenta de El Nacional, Lucía Vallecilla, hablando con sus jugadores, entre esos “Máximo” y “Pedrito”, trajo al campo del análisis una de las leyendas urbanas del fútbol ecuatoriano: la figura del doble contrato para los jugadores de fútbol. Un acto que se conversaba en tertulias, pero que hasta antes de estas declaraciones era solo un rumor.

“A los que les debo un contrato doble y que eso es un (asunto) privado y se supone que nadie sabe y yo puedo ir hasta presa y ustedes mismos están hablando aquí en el grupo (...) No, Máximo. Tú sabes que eso es ilegal. A los cuatro señores de doble contrato les espero para conversar, no me voy a poner en polémica con ustedes. Esto se tiene que acabar”, sentencia.

“Pedrito, en lo personal, si no lo vas a aceptar sube a la oficina y finiquitamos contratos porque dinero no hay. Con los que tenemos doble contrato, tú cobraste enero, eso quiere decir que tengo palabra para pagar; pero si no van a aceptar, vengan y finiquitamos contratos, no voy a entrar en polémica y yo estoy pagando lo que tengo”. Lucía Vallecilla

Estos mensajes tuvieron una trascendencia inmediata, lo que provocó que Vallecilla saliera a explicar la situación, a la que acredita los derechos de imagen de los futbolistas.

“Es un chat que tenemos con los jugadores donde intercambiamos opiniones y donde consulto a LigaPro si son legales contratos de imagen. No tengo nada que ocultar y por eso estoy informando. Son dos contratos diferentes, insisto: el de jugadores profesionales y el de manejo de imagen”, declaró en Radio La Red.

Vallecilla agregó que “no hay nada de ilegal, en mi desconocimiento pensé que sí, pero viendo los contratos de imagen y las retenciones están en regla. A quienes no están de acuerdo con las rebajas de sueldos les dije que podemos dar por terminados los contratos”, explicó.

LigaPro emitió un comunicado oficial para aclarar su competencia en este caso y anticipó que iniciará una investigación.

“A raíz de los audios que vienen siendo publicados en diversos medios desde ayer, en los que la presidenta de El Nacional reconoce la existencia de, al menos, cuatro jugadores con presunto ‘doble contrato’, se informa que LigaPro ha iniciado el correspondiente procedimiento de investigación interno y que procederá a actuar acorde a lo dispuesto en su Estatuto y en el Régimen Sancionador aplicable al Control Económico”, detalla la misiva.

Y es que las sanciones que puede acarrear la comprobación de estos actos dejarían muy mal parado al conjunto militar.

Según el artículo 11 (Pérdida de calidad de afiliado) de los Estatutos de la LigaPro, El Nacional podría quedar desafiliado de la institución por “incumplir o desacatar sus obligaciones del control económico acorde a los respectivos reglamentos”, o por “estar involucrado en caso de lavado de activos, sobornos, manipulación, amaño de partidos y actividades económicas ilegales, debidamente comprobadas”.

Sumado a esto, según las sanciones del Control Económico de la LigaPro, el posible acto de El Nacional se castiga con multas, prohibición de fichar o pérdida de categoría.

El jurisconsulto Pedro Cruz explicó las dos ponencias en el tema: doble contrato laboral o dos diferentes (laboral y por derecho de imagen).

“No pueden existir dos contratos deportivos laborales, uno con un valor y otro con otro valor. Se está cometiendo un acto de corrupción que puede afectar a un tercero, ya sea en un juicio de alimentos o de algún tercer acreedor al que el futbolista le deba plata. Como consecuencia, los dos contratos pueden ser declarados nulos por un juez y, en el mejor de los casos, queda vigente el de mayor valor”, empezó explicando.

“Si hay dos contratos, uno por derechos de imagen y otro por derechos deportivos, está correcto. Pero la dirigencia también ha actuado sin ética y con total desconocimiento de la ley”. Pedro Cruz