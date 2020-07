Arturo Vidal mantiene al Barcelona en la lucha por el cetro en la Liga española

El Barcelona se mantiene en la pelea por el título de liga, gracias a un solitario gol, firmado por Arturo Vidal en el inicio de la primera mitad, ante un Real Valladolid que, como suele ser habitual, plantó cara, se mostró atrevido y mereció puntuar.

El Barça saltó al césped del José Zorrilla con la firme intención de controlar el juego desde el minuto uno, y presionó en todo el campo para tener la pelota y asediar el área blanquivioleta. Y Semedo se convirtió en protagonista desde la banda, desbordando para buscar centros.

Y, de hecho, el primer tiro a puerta del cuadro azulgrana surgió tras la jugada y centro de Semedo, que encontró a Riqui Puig, aunque el disparo de este fue detenido sin dificultad por Jordi Masip. Fue una advertencia clara. Al Real Valladolid le costaba evitar el asedio catalán.

No tardó en llegar el gol, también desde una jugada iniciada por Semedo, que combinó con Messi para que este encontrara a Vidal, quien la enganchó con un buen remate, ajustándolo al palo e impidiendo que el meta local pudiera hacer nada para detenerlo. Mas ese tanto no frenó la intensidad de los de Quique Setién.

Solo cuatro minutos después, Griezmann tuvo en sus botas un gol cantado, pero golpeó mal la pelota y salió fuera. Un fallo difícil de explicar en un jugador de la calidad y experiencia del delantero francés que permitió que el Real Valladolid siguiera con vida y con ganas de lucha.

Eso sí, no tuvo demasiadas ocasiones para alcanzar el área azulgrana y tan solo Guardiola intentó sorprender a Ter Stegen desde fuera del área, pero su lanzamiento no llevó peligro. Eso, sin embargo, no frenó a los vallisoletanos, que pudieron empatar el encuentro a falta de siete minutos para el descanso.

Kike Pérez, tras saque de Masip, lograba adelantar, en carrera, a la defensa azulgrana, para plantarse solo delante de Ter Stegen, pero ya llegó forzado y perdió una grandísima ocasión para marcar. Hasta Ter Stegen se acercó al canterano con un gesto paternalista.

Pero el Real Valladolid quería competir. Kike Pérez mostró su desparpajo y fue el más activo de su equipo a la hora de encarar el área rival y el que dispuso de una magnífica oportunidad para igualar el choque, con un disparo que, al entrar en carrera, terminó saliendo desviado.

Con la victoria, el conjunto catalán acortó a un punto a la diferencia con el puntero Real Madrid, que tiene un partido menos. Los merengues visitan el lunes al Granada.