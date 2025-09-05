Lucha por el repechaje: qué selecciones pelean el último cupo al Mundial 2026

Las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 están en su recta final y solo queda por definirse el cupo al repechaje. Tras la jornada 17, Uruguay, Colombia y Paraguay aseguraron su clasificación directa. Ellos se suman a Argentina, Ecuador y Brasil, que obtuvieron su boleto en la doble fecha FIFA de junio.

En contraste, Chile y Perú quedaron fuera de la contienda. Ambas selecciones atraviesan crisis de resultados y han iniciado procesos de reconstrucción con miras al futuro.

Venezuela parte con ventaja

Venezuela quiere obtener el boleto al repechaje y acercarse a clasificar a su primer Mundial. Adan González

El último cupo en disputa es el del repechaje, actualmente en manos de Venezuela. La Vinotinto ocupa el séptimo lugar con 18 puntos y un gol diferencia de -7. Su destino depende de sí misma: el martes 9 de septiembre recibirá a Colombia en Maturín y una victoria le garantizará el pasaje.

Bolivia necesita un milagro

Jhon Arias (c), de Colombia, disputa el balón con Luis Haquín (i) y Diego Roman, de Bolivia. Mauricio Dueñas

Bolivia, octava con 17 puntos y un gol diferencia de -19, mantiene una mínima esperanza. Para lograrlo, deberá vencer a la poderosa Brasil en La Paz y esperar que Venezuela no sume frente a los cafeteros.

Tabla de posiciones eliminatorias sudamericanas

¡Posiciones cuando falta una fecha para el cierre de las #EliminatoriasSudamericanas! 🔝



As posições a uma rodada para terminarem as #EliminatoriasSudamericanas! 🤩 pic.twitter.com/RCkOFIA1Un — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2025

