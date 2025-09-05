Lucha por el repechaje: qué selecciones pelean el último cupo al Mundial 2026
Uruguay, Colombia y Paraguay aseguraron su clasificación directa junto a Argentina, Brasil y Ecuador.
Las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 están en su recta final y solo queda por definirse el cupo al repechaje. Tras la jornada 17, Uruguay, Colombia y Paraguay aseguraron su clasificación directa. Ellos se suman a Argentina, Ecuador y Brasil, que obtuvieron su boleto en la doble fecha FIFA de junio.
(Le puede interesar: Lionel Messi no jugará en Ecuador: Scaloni confirma su ausencia ante La Tri)
En contraste, Chile y Perú quedaron fuera de la contienda. Ambas selecciones atraviesan crisis de resultados y han iniciado procesos de reconstrucción con miras al futuro.
Venezuela parte con ventaja
El último cupo en disputa es el del repechaje, actualmente en manos de Venezuela. La Vinotinto ocupa el séptimo lugar con 18 puntos y un gol diferencia de -7. Su destino depende de sí misma: el martes 9 de septiembre recibirá a Colombia en Maturín y una victoria le garantizará el pasaje.
Bolivia necesita un milagro
Bolivia, octava con 17 puntos y un gol diferencia de -19, mantiene una mínima esperanza. Para lograrlo, deberá vencer a la poderosa Brasil en La Paz y esperar que Venezuela no sume frente a los cafeteros.
Tabla de posiciones eliminatorias sudamericanas
¡Posiciones cuando falta una fecha para el cierre de las #EliminatoriasSudamericanas! 🔝— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2025
As posições a uma rodada para terminarem as #EliminatoriasSudamericanas! 🤩 pic.twitter.com/RCkOFIA1Un
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!