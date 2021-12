Terminó la novela. El argentino-ecuatoriano Luca Sosa definió su futuro luego de que la negociación con Emelec no pudo llegar a buen puerto. En Barcelona vieron su llegada como una posibilidad y lograron ficharlo para la temporada 2022, fijando su incorporación como un nuevo camisetazo en el Astillero.

Barcelona se llena de retos para el 2022 Leer más

El presidente del Ídolo lo había anticipado a los medios, había un acuerdo verbal, faltaba hacer el contrato y estampar la firma. Sucedió y lo presentaron, de forma oficial, antes de la medianoche del 29 de diciembre.

Sosa llega a Barcelona en condición de cedido por Guayaquil City, dueño de su ficha, a pesar de que Emelec había ofertado por el jugador y le había ofrecido un contrato de cuatro temporadas.

Desde que se oficializó el fichaje empezó el debate en redes, es o no camisetazo su cambio al cuadro torero.

“Para mí es camisetazo, fue un jugador que marcó diferencia en la zaga de Emelec. Quizás no salió campeón, no es un histórico, pero era un jugador importante para los azules. No sé si cabe decir que se lo arrebataron, pero que es camisetazo, lo es”, dijo el exvolante amarillo Galo Vásquez.

Byron Castillo, el jugador destacado de la temporada 2021 Leer más

Ricardo Armendáriz también coincide con Mafalda y admite que han existido cambios que no ameritan llamarlos camisetazos, pero que este, en particular, sí se ajusta al significado de la palabra.

“Claro que es. Por ejemplo, no podemos decir que el de Billy Arce fue camisetazo porque no le aportó nada al club. Lo mismo el de Jefferson Orejuela, que pasó de Barcelona a Emelec. Pero este sí, Sosa fue titular, se ganó un lugar de Emelec y lo veremos el próximo año con la camiseta amarilla. No va a ser sencillo reemplazarlo”, explicó Armendáriz.

Lo que sí recalca Mafalda es el estilo. “Habrá que ver cómo se ajusta a la manera de jugar de Bustos, que es más física y de resistencia. En Emelec cumplía otra función”.

Luca Sosa llega al cuadro amarillo para suplir la salida de Luis Fernando León y la de Williams Riveros, este último sería cedido a Cerro Porteño de su país.