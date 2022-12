Lopetegui respalda el nombramiento de Luis De la Fuente

Julen Lopetegui, exseleccionador español, exentrenador del Real Madrid y Sevilla y actual técnico del Wolverhampton Wanderers inglés, repasa el papel desempeñado por la selección española en el Mundial de Qatar, respalda el nombramiento de Luis de la Fuente como sustituto de Luis Enrique y explica cómo afronta el "excitante" reto de salvar del descenso al colista de la Premier.

Lopetegui, entre tanta preparación en esta especie de pretemporada por el parón mundialista, apenas ha podido ver partidos y bromea con el mal tiempo que hace en Málaga, que "parece otra Inglaterra", aunque defiende que España está en buenas manos con Luis de la Fuente, un compañero al que ve "muy preparado".

¿Llega a la Premier para salvar a un equipo del descenso. ¿Buscaba un reto así de exigente?

Lo afrontamos como una nueva ilusión. Hacía mucho tiempo que puse los ojos aquí, pero los tiempos no se dieron y ahora sí han coincidido. El proyecto nos ha convencido. Ahora nos toca ser conscientes de la dificultad; somos últimos y debemos convencer a los chicos, mejorar la plantilla y ser capaces de lograr la salvación.

¿Qué piezas le vendrían bien para su equipo? ¿Cuáles son las prioridades en el mercado de invierno?

Veremos. Antes tenemos cuatro partidos y hay que jugarlos con los que están. Lo importante son los que están. Trataremos de mejorar el equipo dentro de nuestras posibilidades y dependiendo de las circunstancias que haya y de los jugadores que aparezcan.

El Mundial, ¿lo ha seguido? ¿Cree que se ha sido injusto con Luis Enrique?

No he podido ver mucho Mundial. El de Marruecos no pude verlo porque me coincidió con un entrenamiento y solo he visto el resumen. La repercusión de la selección ya sabemos todos cuál es. Se ha proyectado mucha ilusión y al final, es normal que se transmita ese sentimiento de decepción a través de los medios. Creo que habían hecho un buen trabajo, pero un Mundial es así de complejo. La gran igualdad que existe, donde cualquier detalle te manda para casa, te demuestra que el fútbol es el único deporte donde siendo superior puedes ser derrotado. Lamento la eliminación, pero no por eso estaba todo tan mal.

La llegada de Luis de la Fuente.. ¿cree que es el técnico idóneo?

Está muy preparado, lleva muchísimos años trabajando en la Federación y conoce a la perfección a todos los futbolistas que han dado el paso desde las inferiores a la absoluta. Esto es importantísimo. Además de una gran persona, es un gran entrenador y se ha ganado esta oportunidad. Su suerte será la de todos.

¿El juego de toque, ese tiki-taka tan de España, ha muerto como mejor método para ganar?

Sinceramente, es un debate vacío. Los que inician el debate no profundizan más allá. El fútbol tiene muchas aristas. Cuando un equipo se te mete atrás, una de las maneras de atacarle es teniendo la pelota y sabiendo cómo utilizarla. España también ha sido vertical en muchos partidos. A veces los rivales también juegan y tienes que ser capaz de tener soluciones ofensivas. Es difícil para todos los equipos. Mira Alemania, Portugal, Brasil, que están fuera. Cada entrenador que está en la selección, y Luis Enrique también, ha tratado de ser lo más completo posible en todas las facetas del juego. Otra cosa son las características de tus jugadores: habrá que ver si en España hay o no jugadores de esas características en ataque.

¿Hay jugadores jóvenes en los que confiar para ser decisivos? ¿Hay referentes para una próxima España campeona?

España siempre tiene un talento futbolístico muy alto, pero siempre se olvidan de ver la realidad del fútbol mundial. No se ha terminado de aceptar que antes había seis o siete países y ahora hay 20 con futbolistas en todas las categorías más importantes del mundo. Esa igualdad, en una competición corta como el Mundial, es más compleja. Si fuera en una liga regular, todos sabríamos quién quedaría primero o segundo, pero aquí es diferente.

En Sevilla logró mucho, pero su ciclo acabó por una mala dinámica de resultados. ¿Qué falló para que se llegara a esa despedida?

Mis resultados en el Sevilla son extraordinarios si te fijas en el 98 por ciento del tiempo, y no en el último dos por ciento. Conseguimos una Europa League y, para mí, por encima de eso están los tres cuartos puestos en Liga que nunca se habían conseguido en la historia del Sevilla. Ese es el recuerdo que tengo, además de toda la ciudad, su gente, los jugadores. Me quedo con ese 98 por ciento del tiempo que he pasado en Sevilla.

Volviendo a Inglaterra… estará expectante de conocer si es verdad eso de que la Premier es "la mejor liga del mundo".

Es una liga excitante, muy atractiva. A nivel de organización interna es extraordinaria. También por la capacidad económica de los equipos, eso hace que sean 20 plazas muy cotizadas para entrenadores. Es un reto fantástico y un orgullo poder trabajar para los Wolves, un club con una identidad muy definida en Inglaterra. Trataremos de sacarlo de ahí abajo.

¿Ahora, en el Wolverhampton, qué se ha encontrado y qué proyecto hay?

Me he encontrado un club con una estructura muy buena. Con una agilidad importante y una ciudad que es toda de los Wolves, muy entregada. Con ese sabor que tiene nuestro estadio y la ciudad deportiva. En ese aspecto estamos encantados y con ganas de que empiece la competición oficial el día 20 en la Carabao Cup contra el Gillingham y el siguiente ante el Everton, ya en Premier League.

El fútbol inglés no para de sacar talento. Jude Bellingham está en boca de todos. ¿Qué jugador de la selección inglesa ficharía para su equipo? ¿Y de la española... se llevaría a Isco?

Eso es una utopía (ríe). En la selección inglesa todos tendrían capacidad para estar en mi equipo, así que cualquier jugador. ¿Isco? No voy a entrar a valorar ese nombre propio, porque ahora los que me interesan son los míos. Con el mercado abierto, veremos las mejores opciones.