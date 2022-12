La selección ecuatoriana de fútbol está lejos de decir que tiene una generación de salida. Eso es pasado. Hoy en la Tricolor hay una base renovada con una importante cantidad de jóvenes plagados de talento, pero también con algunos experimentados que fueron clave para clasificar a la Copa del Mundo en Qatar 2022. Sin embargo, esos icónicos futbolistas, tienen fecha de caducidad, como todo mortal en este deporte.

Así como le sucedió a Iván Hurtado, Alex Darío Aguinaga, Jaime Iván Kaviedes, Carlos Tenorio y más en su momento con la Tricolor, los grandes emblemas de esta actual selección ecuatoriana de fútbol tendrán que dejar esta camiseta en algún rato.

Ángel Mena tiene 34 años y llegaría al Mundial 2026 con 38; Robert Arboleda, que ha tenido dos procesos de eliminatorias, llegaría con 34; Galíndez y Domínguez, ambos con 35, llegarían con 39 y Enner Valencia, hoy con 33, lo haría con 36. El tiempo y sus rendimientos dirán si podrán o no llegar.

EXPRESO conversó con dos exseleccionados de la Tri sobre los futbolistas más longevos en esta generación ecuatoriana y si creen que tendrán espacio para ser parte, primero de la eliminatorias que inicia en marzo, y luego para se considerados en la próxima Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

El exjugador de la Tricolor, Galo Vásquez, admite primero que “el talento no tiene edad”, pero que con la competencia que existe actualmente “es un reto difícil que puedan llegar” a la próxima cita mundialista.

“La Tricolor tiene varios referentes, Dida, Galíndez que se ganó su lugar, el mismo Enner (Valencia), Mena. Se ganaron ese nombre de jugadores importante, pero hasta a Maradona la edad le pasó factura. Es difícil anticiparnos a decir si llegarán o no a la próxima Copa del Mundo, pero mientras puedan estar en la Tri y ayudarla, no tengo dudas que serán positivos”.

Similar a él piensa el exvolante a la Tri, David Quiroz. El ‘Cholito’ que tuvo paso por Emelec, Barcelona, El Nacional, Liga de Quito y más clubes, explicó que “su estadía en la selección dependerá de cómo lleguen los jugadores que están detrás de ellos”.

“Por ejemplo, Domínguez y Galíndez tienen una competencia importante con otros muchachos. Está (Moisés) Ramírez y (Gonzalo) Valle, veremos si en este nuevo ciclo de eliminatorias no aparece alguno más. Pero también es cierto que el portero puede estar vigente mucho más años que un futbolista de campo. Caso contrario con el goleador. Hoy en la Tricolor hay un déficit de atacantes con jerarquía. A pesar de las críticas a Valencia antes del Mundial, demostró tener lo que se necesita y para reemplazarlo, no hay muchos”.

Quiroz habló que el caso de Ángel Mena es curioso, ya que fue parte del proceso, fue clave, pero no jugó en toda la Copa. “Fue algo que no entendí, no sé si estaba lesionado, pero es un futbolista diferente y a esos siempre hay que examinarlos. No sé si le alcance para llegar al 2026, pero sí podría estar en las eliminatorias”.