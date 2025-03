El llamativo look de Segundo Castillo en la Libertadores: ¿elegancia o exceso?

Andrea Astorga, asesora de imagen, analiza el look de Segundo Castillo y lo califica como excesivo para un partido de fútbol

Segundo Castillo destacó por su elegante vestimenta en la goleada 3-0 de su equipo, Barcelona SC, ante Corinthians, en la fase 3 de la Copa Libertadores 2025. Un look que suele utilizar durante los partidos, pero que en esta ocasión fue excesivo, según la consultora de imagen Andrea Astorga.

“Me encanta el estilo de Castillo, porque tiene mucha personalidad para vestir. Además, replica a distintos directores técnicos de Europa, como Diego Simeone o Zinedine Zidane, quienes siempre van vestidos de manera formal a los juegos. Sin embargo, la vestimenta que usó anoche (miércoles 5 de marzo) fue excesiva”, explicó Astorga.

El estilo único de Segundo Castillo: ¿elegancia o exceso?

En la victoria ante el Timao, ‘Sir Segundo Castillo’ sorprendió con su atuendo, ya que apareció con un frac blanco y corbatín. Fue la sensación a nivel mundial, ya que varios medios, como ESPN de Argentina, RPP de Perú, Marca de México, AS y 90 MIN de España, entre otros, destacaron su traje.

Sin embargo, la consultora de moda manifestó que Castillo no cumplió con los códigos de vestuario. Aunque le lucía muy bien el traje para eventos de gala, se veía fuera de lugar en un partido de la Copa Libertadores 2025.

“El traje que usó queda bien para otro tipo de eventos. En un partido no luce tan elegante. Soy amante de los looks de Castillo, porque aporta formalidad y creatividad, pero esta ocasión fue demasiado. Él estaba más como para ir a la quinceañera de su hija. Ese traje no era para ir a una cancha”, comentó.

🤵🏆 ¿Lujo? El de Segundo Castillo, entrenador de @BarcelonaSC: así se ve un partido de CONMEBOL #Libertadores. #GloriaEterna pic.twitter.com/60PpBBT9DD — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 6, 2025

¿desperdició una oportunidad para un evento más importante?

Y añadió que desperdició un traje elegante para sorprender en un evento trascendental, como la celebración de un título de la Copa Libertadores 2025.

"Si quiere sorprender en un evento de gala, no podrá hacerlo porque ya está mostrando su máximo nivel de elegancia en la cancha. Entonces, sería mejor que utilice algo tan formal para otra ocasión, como la celebración de un título importante, como la Libertadores", dijo Astorga.

