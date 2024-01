Liverpool: Klopp, preocupado por la lesión de Salah

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, se mostró preocupado por la lesión que sufrió Mohamed Salah este jueves en el partido entre Egipto y Ghana en la Copa África.

El delantero egipcio se retiró antes del descanso con un problema muscular y, aunque aún no se conoce el alcance de la lesión, Klopp estuvo preocupado este viernes en rueda de prensa.

"No sabemos nada. Hablé con él por la noche, le revisarán y sabremos más. Por el momento, estaba como en shock, no entendía por qué le había dado algo tan fuerte. Lo sintió y ya sabemos lo raro que es que se tenga que retirar, así que definitivamente le pasa algo, pero no tengo más información".

El alemán confirmó que pasará una serie de análisis en las próximas horas para conocer qué le ocurre exactamente.

Egipto ha empezado la Copa África con dos empates ante Mozambique y Ghana y se jugará el pase a la siguiente ronda ante Cabo Verde en la próxima jornada.

