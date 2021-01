Liuba Zaldívar, el sueño olímpico intacto

No nació en Ecuador, pero quiere darle gloria al país. Liuba Zaldívar dice que aquí se terminó de formar como deportista en salto triple y es la tierra que le está dando la oportunidad de coronar un sueño que tiene desde pequeña: llegar a unos Juegos Olímpicos. Y está cerca de conseguirlo.

Con 26 años y de origen cubano, pero nacionalizada ecuatoriana, Zaldíbar marcha en el puesto 21 del ranking mundial de atletismo (World Athletics), ubicación que hasta ahora le da el cupo a la cita en Tokio ya que clasifican los 32 mejores saltadores de su apartado. Sin embargo, ella quiere asegurarse con la marca mínima que es de 14.32 metros.

Con ese firme objetivo, desde el pasado 11 de enero la atleta lleva a cabo un concentrado que durará 20 días en el complejo California de la Federación Deportiva de Manabí, en Portoviejo, bajo las órdenes de su entrenador Luis Small.

“Decidimos concentrarnos acá porque es un escenario que lo tiene todo. Hay desde gimnasio de pesas, de fortalecimiento y piscina; tenemos loma, que en esta etapa se necesita mucho, y playa, es decir que para esta corta preparación, para soportar todas las competencias que se vienen hasta los Juegos Olímpicos, el escenario es ideal”, precisó Liuba.

La saltadora practica supervisada por su entrenador Luis Small, en horario extendido, desde las 06:00, en el complejo California de la Federación Deportiva de Manabí. Cortesía

Radicada en el país hace 5 años, invitada por Small, la saltadora recibió la carta de naturalización a inicios de 2018 y desde entonces comenzó a entrenarse para ser incluida por Ecuador en las competencias del ciclo olímpico, hasta que lo consiguió. Los Juegos Panamericanos 2019, en Lima, Perú, fueron su primera cita como tricolor, luego de romper tres récords nacionales con marcas de 13.34, 13.72 y 13.82 metros, impuestos por Mayra Pachito (13.23) en el 2012 en Cuba.

Hoy Zaldívar mira a los Juegos Olímpicos con mucha ilusión. El 20 de diciembre pasado tuvo su más reciente participación en el Gran Prix Sudamericano, en Bolivia, donde no consiguió su cometido, pero ya maneja un nuevo calendario.

Luego de Portoviejo tiene previsto conseguir la marca terminando el segundo macro que es en mayo con el Campeonato Sudamericano en Argentina, “o sino antes en algún Gran Prix hasta abril”, acotó.

La saltadora posee los récords nacionales indoor con 13.57 y outdoor con 14.05, pero su mejor registro personal es 14.51 alcanzado en Medellín en 2016.

“Los récords nacionales siempre son un logro porque te da la satisfacción de ser la mejor del país, pero no me conformo porque sé que es una marca que está debajo de mis expectativas, sé que este año voy a seguir rompiendo récords con una marca que me ubique mejor en el ranking del mundo”.

Liuba cumple una exigente preparación de dos a tres jornadas diarias, que inician a las 06:00 y terminan cerca del anochecer, en ellas se combinan entrenamiento en la playa, pista y gimnasio. El objetivo es retomar el nivel competitivo que durante el 2020 se vio frenado por la pandemia.

EL DETALLE

Logros. Representando a Cuba, Liuba, hace 8 años, fue bronce mundial en España y campeona centroamericana en El Salvador.