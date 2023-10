Lisandro Alzugaray: "Zubeldía me dijo que no me vaya"

La Copa Sudamericana era para él. Estaba escrito. El argentino Lisandro Alzugaray, de 33 años, hizo el primer gol de Liga de Quito en el inicio de la Copa. Luego ante Delfín estuvo en la goleada del 4-0, en partido único. Sin embargo después fue perdiendo espacio, aunque las ganas, goles y sobre todo esa efervescencia que lo caracterizan nunca se fueron.

En su bitácora está que pensó dejar el equipo, pero la vida le tenía el mejor regalo: anotar el gol de Liga en el tiempo reglamentario de la final de la Sudamericana que ganaron.

Alzugaray, con pasado en Universidad Católica, estaba para hacer historia. No solo que abrió el sábado el camino a la copa, sino que se echó el equipo al hombro y con una jugada de esas que se quedan para siempre, puso el empate 1-1 ante Fortaleza, que sirvió para ir al alargue y luego ganar el título en los penales.

Ahora Alzugaray es un agradecido de la gente que en Maldonado gritaba su apellido: “Inolvidable porque vinimos para esto. Vinimos a buscar esto. Gracias a Dios lo pudimos conseguir”, dijo emocionado.

Lisandro Alzugaray se vistió de héroe y con un golazo pasó a la historia de Liga de Quito.

Los planes en el fútbol nadie los sabe. El argentino, que estaba por irse, fue quien hizo el golazo que enloqueció a la hinchada alba en Uruguay.

Al minuto 40 todo cambió. Entró por Renato Ibarra y Alzugaray en segundos fue una mezcla de Maradona con Messi. Y es que la jugada en la que ganó la raya fue sobresaliente. Luego se dio un baile con dos de Fortaleza, para finalmente anotar.

Con la medalla en sus manos reconoce el esfuerzo de los 5.000 hinchas que llegaron hasta Uruguay. “Es para todo esta gente que recorrió miles de kilómetros. Ahora a disfrutar, que nos quedan cosas lindas. Es para todo el pueblo liguista, para mi familia, mi señora, mi hijo, que están en todas. Es emotivo porque vino mucha gente de todos lados y les regalemos la copa. Es una felicidad”.

En medio de la alegría se acordó de los días tristes, cuando no tenía minutos. “Me venía preparando para esto, no estaba teniendo muchos minutos. Gracias a Dios pude entrar y convertir, y la verdad es que (estoy) muy feliz”, dijo el delantero que logró la gloria deportiva.

Con los albos lleva 7 goles: tres en la Copa Sudamericana y cuatro en LigaPro. Ayer al llegar a Quito dijo que la alegría de la Copa Sudamericana solo le durará hasta hoy, porque lo que se viene es ganar la segunda etapa y jugar la final.

Alzugaray, quien lleva el 9 de Liga de Quito, nunca perdió la Fe. Recuerda cuando conversó con el DT Luis Zubeldía y le dijo cómo podía ayudar con su juego. En Uruguay el cambio se vio. Lisandro estaba con hambre de gloria.

Pero cuando recuerda eso, el sentimiento hace que los ojos le brillen. “Por mi mente pasaron muchas cosas, no solo lo que hablé con Zubeldía. Cuando no tenía minutos lo pensé (irse del club), pero él me pidió que no me vaya, que me quedara. Gracias a Dios pude hacer el gol. Se me vino a la mente mi viejo (papá), que siempre me dijo que abra el pie. Por suerte entró”, finalizó.

