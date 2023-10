Liga de Quito: Paolo Guerrero cuenta cómo llegó al elenco universitario

Paolo Guerrero llegó a Liga de Quito en julio pasado y en poco tiempo se ha convertido en uno de los jugadores clave del cuadro universitario, que el 28 de octubre obtuvo por segunda vez el título de la Copa Sudamericana.

El atacante peruano, de 39 años, luego de la final que se dio ante Fortaleza, en Uruguay, reveló cómo se dio su llegada al cuadro ecuatoriano y qué fue lo que lo motivó.

“Hace tres o cuatros meses que estoy aquí, he vivido momentos increíbles, desde que llegué a Liga había un propósito y un objetivo que era ganar la Copa Sudamericana. Cuando rescindí con Racing, me pega una llamada el profesor Luis Zubeldía y me dice ‘te necesito aquí, porque tengo certeza de que contigo aquí vamos a ganar la Sudamericana’ y eso fue lo que me movió y me hizo tomar la decisión de venir a Liga", reveló Guerrero.

El también seleccionado de Perú acotó que no se arrepiente de haber aceptado la propuesta de Zubeldía y que esto ha sido una revancha para él. "Fue muy importante esa llamada y hoy estamos celebrando el campeonato".

“Para mí es increíble, agradezco a Dios, a mi familia, a todas las personas que me apoyan siempre por darme ese soporte y estoy muy feliz por conseguirlo. Ya había tenido la oportunidad, no de disputar, pero llegamos a la final con Flamengo (2017) en la que fui castigado (por dopaje). No pude jugar la final contra Independiente porque fui sancionado y hoy me cobro la revancha. El fútbol te da eso y creo que eso es lindo”, agregó.

Desde su llegada a Liga de Quito, Guerrero ha disputado 13 encuentros (7 en la Sudamericana y 6 en LigaPro) y ha marcado tres goles, todos en el torneo Conmebol.

